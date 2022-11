Rocco Siffredi si ritira dal porno: l’annuncio a Belve e quel messaggio inviato a Totti

Rocco Siffredi si ritira dal porno: un annuncio fatto dallo stesso attore a Belve, il programma di Rai2 diretto da Francesca Fagnani, nel corso della puntata che andrà in onda stasera martedì 15 novembre. Secondo alcune anticipazioni di Dagospia, che ha visionato il girato, l’attore cinquantottenne farà l’importante annuncio proprio oggi. Rocco Antonio Tano – è questo il vero nome di Rocco Siffredi – sarebbe anche scoppiato in lacrime nel corso della puntata, parlando della sua dipendenza dal sesso. Diversi anni fa, in un’intervista a Repubblica, parlando dell’argomento disse: “Ci sono andato per la terapia, per la dipendenza dal sesso. Dovevo farcela, ce l’ho fatta. Era una sfida terribile con me stesso, con uno che non è mai andato dall’analista, anche perché l’analista lo facevo io. Ne sono uscito, ora posso ricominciare. E devo tutto alla mia famiglia”.

Nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani ha parlato anche di Francesco Totti, rivelando di avergli inviato un messaggio: “So che abbiamo un problema in comune, la dipendenza dal sesso…”. Già nel 2015, Siffredi aveva dichiarato di voler smettere con la sua carriera di pornoattore per dedicarsi alla produzione e alla regia, restando però sempre nell’ambito nel porno. All’inizio del 2021 in un’intervista al Corriere della Sera aveva confessato di sentirsi invecchiato: “Da qualche anno mi guardo allo specchio e mi dico: ma che ci fai tu con le ventenni… Non mi sento più a mio agio davanti al corpo di una ragazza”.