L’intervista di Vera Gemma a “Belve” spopola in rete: le confessioni shock

Dopo la confessioni di Alessandra Celentano ed Eva Grimaldi, un’altra grande protagonista di “Belve”, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella serata di mercoledì 9 novembre, è stata Vera Gemma, la cui intervista sta spopolando in rete.

L’attrice e showgirl, figlia dell’attore Giuliano e della prima moglie di quest’ultimo, Natalia Roberti, ha ripercorso la sua turbolenta esistenza, tra dettagli intimi e particolari shock.

Vera Gemma, che inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come spogliarellista in un locale di Los Angeles, a proposito della figura ingombrante del padre dichiara: “Già a sei anni soffrivo di essere nell’ombra di mio padre, avevo il disperato bisogno di essere qualcuno. Ero brava a fare lo spogliarello e guadagnavo pure belle cifre: non ci sono mosse segrete, ti devi sentire puttana per mandare questa energia agli altri, né tantomeno mi sono mai sentita usata”.

“Quando vedi uomini adoranti sotto di te che ti lanciano il cash e ti guardano come se fossi una creatura eletta e meravigliosa io non vedo come tu ti possa sentire usata, senti tu di avere il potere e usare loro” aggiunge l’interprete.

“Ho avuto una vita molto movimentata” afferma Vera Gemma che rivela anche di essere stata arrestata: “È successo a Las Vegas Las Vegas per violenza domestica verso il padre di mio figlio, ho passato un giorno e una notte in carcere, dove ho conosciuto personaggi meravigliosi, di tutti i tipi”.

L’attrice, poi, rivela di aver fatto uso di droghe: “C’è sempre questo tabù a parlarne, bisogna sempre apparire per bene. Non mi sono mai fatta mancare niente, ma non ne sono mai stata dipendente: le ho provate quando stavo bene e non quando stavo male, quindi non ho mai vissuto la droga come un anestetico al mio dolore. Sapevo sempre quello che facevo, non ho mai perso la lucidità”.

“Ho menato gli uomini quando vado fuori di testa, non da mandarli all’ospedale, ma un calcio mi è capitato. Quando non capiscono perdo la pazienza. Un uomo mi ha detto ‘mi hai menato in aeroporto’ ma se l’è cercate! Era Jedà, sì. Litigavamo su cose che non voleva capire, poi mi ha fatto una velata minaccia. Ed io gli ho detto ‘ti ammazzo, ti corco di botte!” ha aggiunto Vera Gemma.

L’attrice rivela di aver avuto più di 60 uomini “ormai ho perso il conto, non mi sono mai sentita così importante da non dovermi donare a qualcuno”aggiungendo il particolare di aver avuto anche esperienze omosessuali.

“Proposte indecenti? Qualcuna l’ho accettata. C’era uno a Los Angeles che mi invitava a cena e voleva passare del tempo con me. Mi faceva dei regali e sganciava ogni tanto del cash. A livello fisico non pretendeva tanto, facevamo cene, parlavamo e mi chiedeva ‘ma questo mese ce li hai i soldi per l’affitto?’, io dicevo no e mi sganciava il cash” rivela Vera Gemma.