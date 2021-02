Governo Draghi, le ultime notizie di oggi

GOVERNO NEWS – Il governo Draghi ha prestato giuramento nelle mani del Capo dello Stato solo tre giorni fa e deve ancora ottenere la fiducia delle due Camere, ma l’esecutivo sembra già spaccato. Lo scontro principale riguarda la gestione della pandemia: la decisione di Roberto Speranza – condivisa con il premier – di tenere chiusi gli impianti sciistici nonostante la riapertura fosse prevista per il 15 febbraio ha attirato polemiche bipartisan, e secondo Forza Italia il commissario Domenico Arcuri dovrebbe essere sostituito dall’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso.

Intanto continuano le polemiche all’interno del M5S, con diversi esponenti che hanno annunciato l’intenzione di non votare la fiducia al governo Draghi in Parlamento. Scelta condivisa anche da tre parlamentari di Leu, tra cui il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che a TPI dichiara: “Penso che non faccia bene avere governi senza opposizione e ancora meno avere governi in cui la destra è assai presente con l’unica opposizione rappresentata dall’estrema destra. Non fa bene alla qualità della democrazia”.

Governo Draghi, news in diretta

Ore 07.00 – Stop allo sci, Garavaglia: “Necessarie modifiche al Dl Ristori” – “Il decreto Ristori era sostanzialmente già pronto al Mef, però essendo stato all’opposizione non ho potuto vedere nel dettaglio i contenuti. Certo è che questa proroga della chiusura (degli impianti sciistici ndr) ha cambiamo un po’ le carte in tavola quindi sarà necessario metterci mano. Per fare un esempio, se c’era una quantificazione degli indennizzi per gli impianti a fune, se si aggiunge un mese di chiusura è chiaro che i numeri cambiano. Sono questioni molto tecniche”. Lo dice all’AGI il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. Oggi durante l’incontro in Regione Lombardia con gli operatori del settore, spiega ancora Garavaglia, sono state “sollevate questioni tecniche precise e puntuali” che vanno “dalla proroga della Naspi agli ammortamenti, insomma suggerimenti che potrebbero essere utili per migliorare il decreto”. Tra gli argomenti affrontati c’è anche la questione della classificazione delle attività economiche Ateco. “Per i maestri di sci – prosegue – c’è da considerare il fatto che non tutti hanno il codice Ateco, chi non è a partita Iva, come i membri delle cooperative e delle scuole, non avrebbe diritto ai rimborsi. Non abbiamo fatto nessun tipo di considerazione politica, sono cose molto operative, abbiamo analizzato una situazione molto complicata purtroppo”, conclude.

Leggi anche: 1. Fratoianni invita Zingaretti e il M5S a costruire l’alleanza per le amministrative: “Lavoriamo da domani” 2. Se nel Pd le donne contano davvero, adesso un ministro uomo deve dimettersi e lasciare il posto a una collega (di Luca Telese) / 3. Donne del PD, ora basta: sfondiamo le porte che altrimenti resteranno chiuse (di Monica Cirinnà) /

4. Quella sinistra che dice No a Draghi: così l’opposizione non è un’esclusiva di Giorgia Meloni (di Giulio Cavalli) 5. Nadia Urbinati a TPI : “La reputazione di Draghi è un passaporto, ma in Parlamento non basterà” 5. La maggioranza Draghi è solo emergenziale: il futuro del Pd è nell’alleanza con M5S e Leu (di E. Montino)

Potrebbero interessarti Forza Italia: la creatura di Silvio Berlusconi dilaniata tra sovranisti e antisovranisti (di M. Antonellis) Fratoianni invita Zingaretti e il M5S a costruire l’alleanza per le amministrative: “Lavoriamo da domani” Stop sci, il ministro Garavaglia (Lega): “Danni per colpa del Governo, risarcimenti subito”