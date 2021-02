Salvini cambia idea e difende Speranza: “Deporre ascia di guerra, sostegno al ministro”

Dietrofront di Salvini: “Deporre ascia guerra, sostegno a Speranza”

”È il momento di deporre l’ascia di guerra, sostegno al ministro Speranza”: così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un’intervista in cui fa dietrofront sulle critiche al ministro della Salute.

“Questo è il momento di deporre l’ascia di guerra. Con un milione di posti di lavoro già saltati, penso che la politica debba usare il tempo per risolvere i problemi. Il ministro Speranza ha vissuto un anno sotto pressione, non lo invidio, cercheremo di sostenerlo da tutti i punti di vista” ha dichiarato Salvini a The Breakfast Club su Radio Capital.

Le affermazioni di Salvini arrivano poche ore dopo le aspre critiche indirizzate dalla Lega nei confronti di Speranza, in seguito alla decisione del ministro della Salute di bloccare la ripresa della stagione sciistica, prevista per il 15 febbraio.

Non solo, ancora prima del giuramento, quando Draghi ha presentato la lista dei ministri, il leader della Lega è intervenuto allo Speciale Tg La7 augurandosi che il ministro della Salute, Speranza, e quello dell’Interno, Lamorgese, cambiassero “passo” rispetto al Conte bis.

Ora, nel giro di poche ore, Salvini cambia nuovamente idea e depone “l’ascia di guerra”, così come dichiarato da lui stesso, promettendo sostegno a Speranza. Fino a quando?

