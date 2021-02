Il Governo Draghi è appena nato, con il nuovo presidente del Consiglio che ieri sera ha sciolto la riserva e ha comunicato la lista dei ministri. Ma il clima di concordia che regnava sovrano durante le consultazioni sembra ora già incrinarsi. La lista dei ministri non è infatti piaciuta a tutti, e anche tra i leader politici che sostengono Draghi c’è chi ha avuto qualcosa da ridire.

Il leader della Lega Matteo Salvini, ad esempio, ieri sera è intervenuto nel corso del Tg La7 di Enrico Mentana, esprimendo un giudizio non esattamente entusiasta sulla riconferma dei ministri Roberto Speranza e Luciana Lamorgese rispettivamente alla Salute e agli Interni: “Speranza alla salute, Lamorgese agli Interni: o cambiano marcia, cambiano modulo cambiano approccio cambiano sprint oppure se vanno avanti come sono andati avanti nell’ ultimo anno e mezzo avranno bisogno di aiuto e sostegno, mettiamola così”, ha detto Salvini.

In particolare la figura di Luciana Lamorgese è chiaramente significativa per Salvini, in quanto si tratta della persona che ha preso il suo posto come ministro degli Interni. Salvini ha poi aggiunto: “Noi domani cominciamo a lavorare perché il Paese ha fame di salute lavoro e riapertura il ritorno alla vita. In questo momento Italia chiama, e da italiano devo dare una mano per risolvere i problemi, anche di fianco a persone con cui non vado d’ accordo su tanti altri fronti. Se c’è questa necessità io non me la sento di tirarmi indietro ci metto la faccia”.

Leggi anche: 1. Da Dell’Utri a Bontate: il curriculum di Berlusconi ci impone di dire No al nuovo governo (di A. Di Battista) /2. Torna a casa Lassie, torna a casa Renzi: ecco su cosa si combatterà la sfida del prossimo anno nel Pd / 3. Nadia Urbinati a TPI: “La reputazione di Draghi è un passaporto, ma in Parlamento non basterà” /4. La mossa di Grillo: sì a Draghi in cambio del ministero ecologico (e con Conte leader 5s)

Potrebbero interessarti "Bene il ministero verde, ma il M5S in questi tre anni ha fatto solo danni all'Ambiente" M5s, 35 parlamentari pronti al no a Draghi: "Umiliati sulla lista dei ministri" Giuramento Governo Draghi streaming e diretta tv: dove vederlo