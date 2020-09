Elezioni regionali 2020 e referendum costituzionale, ultime notizie e aggiornamenti | DIRETTA LIVE

ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM ULTIME NOTIZIE – Oggi, lunedì 21 settembre 2020, sapremo chi ha vinto le elezioni regionali e com’è andato il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Alle ore 15 la chiusura dei seggi. Si vota in 7 regioni (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Valle d’Aosta), mentre in oltre mille comuni si tengono anche le elezioni amministrative. Un appuntamento elettorale importantissimo, tanto per gli equilibri politici locali che per quelli nazionali, con i risultati che potrebbero avere ripercussioni sulla tenuta del Governo. TPI seguirà con approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale la giornata elettorale di oggi: si vota dalle 7 alle 15. Poi inizia lo spoglio. Di seguito, trovate tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti sulle elezioni Regionali.

Ultime notizie sulle elezioni regionali 2020 e sul referendum costituzionale | DIRETTA

Ore 08.10 – Nardò (Lecce): uomo va a votare violando l’obbligo di quarantena – Un elettore salentino si è recato alle urne malgrado fosse in quarantena. È accaduto a Nardò (Lecce), dove l’elettore pare sia stato riconosciuto da altri cittadini che erano al corrente dell’obbligo di quarantena cui la persona in questione era sottoposta. I successivi accertamenti da parte dei carabinieri avrebbero confermato i sospetti circa la violazione delle prescrizioni anti-Covid da parte dell’elettore. L’uomo, un sessantenne del posto, secondo quanto si è appreso, dopo essere risultato positivo ad un primo tampone, in attesa di essere sottoposto ad un secondo test, non avrebbe dovuto allontanarsi da casa. In provincia di Lecce, grazie all’intervento di polizie locali e volontari della Protezione civile, sono stati allestiti diversi seggi speciali che consentono agli elettori impossibilitati ad uscire da casa, di esercitare il diritto di voto nel loro domicilio.

Ore 07.00 – Riaperte le urne, alle 15 l’inizio dello spoglio – Alle ore 7 di stamattina hanno riaperto i seggi elettorali per la giornata di voto per le elezioni regionali e il referendum costituzionale. Urne aperte fino alle 15, poi lo spoglio.

I candidati nelle 7 Regioni

In Veneto si sfidano Luca Zaia, candidato di centrodestra e governatore uscente, l’ex senatore Enrico Cappelletti del M5s e Arturo Lorenzoni del Pd. In Liguria c’è invece l’accordo tra le due forze del Governo per proporre un candidato comune: il giornalista Ferruccio Sansa. La sfida è con il governatore uscente Giovanni Toti, appoggiato dal centrodestra, e con Aristide Massardo, candidato di +Europa e Italia Viva. Nelle Marche si sfidano il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia) e Maurizio Mangialardi, scelto dal Pd dopo il passo indietro del governatore uscente Luca Ceriscioli, che non si candida per un secondo mandato. Il Movimento Cinque Stelle ha scelto invece Gian Mario Mercorelli.

In Toscana, nota regione “rossa”, il centrosinistra punta su Eugenio Giani (attuale presidente del Consiglio Regionale) mentre il centrodestra si affida all’eurodeputata Susanna Ceccardi. Il Movimento 5 Stelle punta invece su Irene Galletti, attuale consigliere regionale. In Campania la sfida è tra il governatore uscente Vincenzo De Luca, sostenuto dal centrosinistra, e Stefano Caldoro del centrodestra. Più indietro, al momento, Valeria Ciarambino del M5s. In Puglia si sfidano il governatore uscente Michele Emiliano, in corsa per un secondo mandato e sostenuto dal Pd, l’ex governatore Raffaele Fitto, sostenuto dal centrodestra. Il M5s presenta un candidato proprio, Antonella Laricchia, mentre Italia Viva e +Europa sostengono Ivan Scalfarotto. In Valle d’Aosta, infine, si votano solo le liste elettorali, mentre il presidente verrà nominato dal neo-eletto consiglio regionale.

Il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari

Tutti gli italiani sono chiamati al voto per il referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari (cosa c’è da sapere sulla consultazione). Agli elettori viene chiesto di esprimersi, confermandola o bocciandola, sulla riforma della Costituzione approvata dal Parlamento l’8 ottobre 2019: la riforma prevede un taglio dei parlamentari dagli attuali 945 a 600: i deputati, infatti, scendono dagli attuali 630 a 400, mentre i senatori calano dagli attuali 315 a 200.

