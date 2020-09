Elezioni regionali Campania 2020, risultati: il vincitore tra Caldoro e De Luca

Sono arrivati i risultati delle elezioni Regionali nelle Campania del 20-21 settembre 2020. TPI segue in diretta gli exit poll e lo scrutinio dei voti. Di seguito, tutti i dati degli exit poll in Campania:

Exit poll Campania:

De Luca 54% – 58%

Caldoro 23% – 27%

Gli exit poll accordano una maggioranza netta al governatore uscente, Vincenzo De Luca. Molto indietro il candidato del centrodestra, Stefano Caldoro.

Come si assegnano i seggi in consiglio regionale

La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda, come prevede la legge elettorale della Regione Campania numero 4 del 27 marzo 2009. Per ognuna delle 5 Circoscrizioni elettorali (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno) è stato approvato un modello di scheda con i candidati presidenti e i simboli delle liste collegate, se presenti in quella circoscrizione. Sulla scheda, quindi, si troveranno i nomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti all’interno di un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un rettangolo più grande tutte le liste collegate a quel candidato presidente.

