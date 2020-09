Sondaggi politici elettorali, regionali Puglia: Fitto in vantaggio su Emiliano

Il governatore uscente della Puglia Michele Emiliano rischia di essere sconfitto dal candidato del centrodestra, ed ex presidente della Regione, Raffaele Fitto: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali realizzati a a poco meno di 20 giorni dalle elezioni Regionali da Ipsos per il Corriere della Sera. Decisiva per l’eventuale vittoria di Fitto sarebbe il mancato accordo di Emiliano e del Partito Democratico con il Movimento 5 Stelle e con Italia Viva, che si presentano alle elezioni, in programma il 20 e 21 settembre, ognuno con un proprio candidato.

Secondo il sondaggio di Ipsos, in questo momento il candidato del centrodestra ed ex governatore Raffaelle Fitto sarebbe in vantaggio su Emiliano di poco più di un punto e mezzo percentuale. Fitto, infatti, è accreditato al 41%, mentre il presidente uscente è dato al 39,4 per cento. La candidata del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia insegue i due sfidanti con il 15,6%, mentre a Ivan Scalfarotto, aspirante governatore di Italia Viva, viene assegnato l’1,6 per cento. Tutti gli altri candidati, invece, sono stimati sotto l’1%. Per quanto riguarda le liste, Partito Democratico e Lega si contendono il primato rispettivamente con il 18 per cento e il 17,5 per cento. Il M5S insegue con il 17 per cento, mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia ottengono rispettivamente il 12,9% e il 7,5 per cento.

Secondo Nando Pagnoncelli, direttore di Ipsos, la partita rimane aperta, soprattutto per il voto disgiunto che in questo momento premia Emiliano. “La somma delle liste che sostengono Emiliano nel complesso raggiunge il 38,4% (quindi 1% in meno delle intenzioni di voto al candidato), mentre quelle in appoggio a Fitto si attestano al 42,4% (1,4% in più). Analogamente il M5S otterrebbe più voti per la lista che per la propria candidata (1,4% in più)” scrive Pagnoncelli, sottolineando che “Emiliano in questa fase si sta avvalendo del voto disgiunto di una parte di elettori delle liste avversarie che esprimono apprezzamento nei suoi confronti”. Secondo l’esperto a determinare il risultato delle elezioni Regionali in Puglia potrebbe essere l’affluenza alle urne, attualmente stimata al 55% e “il ruolo degli indecisi che oggi rappresentano il 15,5%”.

