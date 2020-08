Sondaggi politici elettorali oggi 11 agosto 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Gli ultimi sondaggi politici in vista delle elezioni regionali della Puglia spaventano il centrosinistra. Due rilevazioni su tre danno il candidato del centrodestra, Raffaele Fitto, in netto vantaggio sul governatore uscente Michele Emiliano, ricandidato dal Partito democratico.

Secondo il sondaggio dell’istituto Noto, nel voto del prossimo 14 settembre Fitto dovrebbe raccogliere circa il 42,5 per cento dei voti, a fronte del 35 per cento di Emiliano. L’indagine condotta da Tecné per l’agenzia Dire piazza invece Fitto tra il 40 e il 44 per cento ed Emiliano al 39 per cento.

Percentuali che mettono comprensibilmente in allarme il centrosinistra, a poco più di un mese dalle elezioni. Sullo svantaggio di Emiliano pesa la mancata alleanza tra Pd e M5S, con Antonella Laricchia, candidata dei Cinque Stelle, che viene stimata da tutti i sondaggi intorno al 16 per cento. Mentre sembra meno influente la spaccatura tra dem e Italia Viva: il renziano Ivan Scalfarotto sembra infatti arenato intorno al 2 per cento.

A far sorridere il centrosinistra è però il sondaggio Gpf-Telenorba, che mostra un quadro totalmente ribaltato: Emiliano davanti con il 42,3 per cento e Fitto a inseguire sotto il 38 per cento. Di seguito, i dati in sintesi dei tre sondaggi politici elettorali.

Elezioni in Puglia: sondaggio Noto

Raffaele Fitto (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia): 42,5%

Michele Emiliano (Pd, Lista Emiliano/liste civiche associate): 35%

Antonella Laricchia (Movimento 5 Stelle): 16,5%

Ivan Scalfarotto (Italia Viva): 4,5%

Ultimi sondaggi Puglia: l’indagine Tecné-Dire

Raffaele Fitto (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia): 40-44%

Michele Emiliano (Pd, Lista Emiliano/liste civiche associate): 39%

Antonella Laricchia (Movimento 5 Stelle): 13-17%

Ultimi sondaggi elezioni in Puglia: i dati in sintesi

Michele Emiliano (Pd, Lista Emiliano/liste civiche associate): 42,3%

Raffaele Fitto (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia): 37,9%

Antonella Laricchia (Movimento 5 Stelle): 16,1%

Ivan Scalfarotto (Italia Viva): 2,1%

Mario Conca: (liste civiche): 0,9%

Pierfranco Bruni (Msi-Fiamma Tricolore): 0,7%

Leggi anche: 1. Tutti i sondaggi / 2. I sondaggi sulla Lega / 3. I sondaggi sul Pd / 4. I sondaggi sul M5S

Potrebbero interessarti Sondaggi: in calo Lega e PD, salgono M5s e Fratelli d'Italia Sondaggi politici elettorali oggi 9 agosto 2020: elezioni regionali, il Pd rischia di perdere Puglia e Marche Sondaggi: calano Pd e Lega, Meloni continua a crescere