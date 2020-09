Elezioni regionali Puglia 2020, risultati: il vincitore tra Emiliano e Fitto

Sono stati chiusi i seggi per le elezioni regionali in Puglia del 20-21 settembre 2020: c’è grande attesa per i risultati definitivi che diranno chi tra Michele Emiliano e Raffaele Fitto ha prevalso in questa tornata elettorale, che vedeva in corsa anche Ivan Scalfarotto e Antonella Laricchia.

Regionali Puglia 2020: risultati definitivi

Regionali Puglia 2020: gli exit poll

1° Exit Poll Sky

Michele Emiliano (centrosinistra): – 36-40%

Raffaele Fitto (centrodestra): – 36-40%

Antonella Laricchia (M5S): – 15-19%

Ivan Scalfarotto (Italia Viva): 2-4%

1° Exit Poll Rai

Michele Emiliano (centrosinistra): – 39-43%

Raffaele Fitto (centrodestra): – 39-43%

Antonella Laricchia (M5S): – 11-15%

Ivan Scalfarotto (Italia Viva): 1-3%

Ieri e oggi, domenica 21 e lunedì 22 settembre 2020, i cittadini pugliesi sono stati chiamati a esprimersi non soltanto per il rinnovo del consiglio regionale e del ruolo di governatore, ma anche per il referendum sul taglio dei parlamentari e in 49 comuni per il rinnovo del consiglio e della carica di sindaco.

Come si assegnano i seggi in consiglio regionale

Le Regionali in Puglia si svolgono secondo una legge elettorale proporzionale a turno unico, già testata durante le Elezioni del 2015, anno in cui è stata varata: viene eletto governatore il candidato che riesce a ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari. Il Consiglio Regionale è composto da 50 consiglieri più il presidente. Dei 50 seggi disponibili, 27 vengono suddivisi in base al listino unico regionale e i restanti 23 invece sono ripartiti a livello circoscrizionale. È possibile effettuare un voto disgiunto (ovvero indicare un candidato governatore e poi indicare il consigliere espresso da una lista che non lo appoggia) mentre di recente è stata introdotta anche la doppia preferenza di genere.

Per poter accedere alla ripartizione dei seggi, una coalizione e una lista che si presenta da sola devono superare la soglia di sbarramento dell’8 per cento. Per una lista che fa parte di una coalizione questa è invece pari al 4 per cento dei voti. Allo scopo di garantire la governabilità al candidato vincitore, viene attribuito anche un premio di maggioranza di 29 seggi nel caso si ottenga almeno il 40 per cento di preferenze, 28 seggi se si raggiunge tra il 35 e il 40 per cento e infine 27 seggi se i voti sono al di sotto del 35 per cento.

