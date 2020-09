Elezioni regionali Liguria 2020, risultati: il vincitore tra Toti e Sansa

Chiusi i seggi elettorali, si passa ora allo spoglio delle schede per scoprire i risultati definitivi delle elezioni regionali nelle Marche. TPI segue in diretta gli exit poll e lo scrutinio dei voti. Di seguito, tutti i risultati delle elezioni regionali in Liguria del 20-21 settembre 2020

Ieri e oggi, domenica 21 e lunedì 22 settembre 2020, i cittadini liguri sono stati chiamati a esprimersi non soltanto per il rinnovo del consiglio regionale e del ruolo di governatore, ma anche per il referendum sul taglio dei parlamentari e in 16 comuni per il primo turno delle elezioni amministrative. Alle 15 sono stati chiusi i seggi e sono iniziate le procedure di spoglio delle schede elettorali.

Exit poll Liguria (fonte: Quorum/Youtrend)

Giovanni Toti (centrodestra) – 53-57%

Ferruccio Sansa (centrosinistra+M5S) – 33-37%

Aristide Massardo (Italia Viva, +Europa) – 2-4%

Qui invece gli exit poll Rai:

Giovanni Toti (centrodestra): – 51-55%

Ferruccio Sansa (centrosinistra+M5S): – 38-42%

Articolo in aggiornamento

Come si assegnano i seggi in consiglio regionale

Le Regionali in Liguria si svolgono secondo una legge elettorale a turno unico: viene eletto governatore il candidato che riesce a ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari. Sono in tutto 30 (più il presidente) i seggi disponibili in consiglio regionale. L’80 per cento viene assegnato con un sistema proporzionale su liste provinciali, mentre il restante 20 per cento come premio di maggioranza se il candidato vincitore ha ottenuto meno di 18 seggi, oppure in modo proporzionale tra le liste non collegate al candidato vincitore se ha ottenuto più di 18 seggi.

Ciascun elettore può esprimere due preferenze, purché vadano a un uomo e una donna. Indicando due candidati dello stesso sesso, il voto va al primo. È prevista una soglia di sbarramento del 3 per cento per le liste provinciali. Una lista che ottiene meno del 3 per cento più accedere alla ripartizione dei seggi solo se collegata a una lista provinciale che ha ottenuto almeno il 5 per cento. Previsto anche il voto disgiunto: i cittadini possono barrare sulla loro scheda il nome di un candidato governatore e poi il simbolo di una lista che non lo appoggia.

TUTTO SULLE ELEZIONI REGIONALI 2020

Leggi anche:

1. Liguria, Sansa a TPI: “Di Maio? Neanche lo conosco, ma il M5S è con me e mi basta questo” / 2. Regionali, la Liguria è il paziente zero: così Pd e M5s rischiano di far vincere la destra 7-0 / 3. Coronavirus, il disastro perfetto della Liguria: la “piccola Lombardia” di cui nessuno parla

4. Regionali Liguria, Ferruccio Sansa per resistere a Salvini. Ma il M5S rischia di rovinare tutto / 5. Liguria, il patto Pd-M5S rischia il flop: Toti domina nei sondaggi / 6. Regionali, niente alleanze col M5s. Ora per il Pd è rischio disfatta: può regalare tre regioni a Salvini

Qui tutte le notizie sulle elezioni regionali 2020

Potrebbero interessarti Via libera al taglio dei parlamentari: i risultati del referendum Elezioni regionali Puglia 2020, chi ha vinto tra Fitto e Emiliano Elezioni regionali Valle d’Aosta 2020, risultati: ecco chi ha vinto