Notizie di oggi Agenda 26 settembre 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda del 26 settembre 2019

Agenda politica

Suicidio assistito: storica sentenza della Corte costituzionale apre alla non punibilità dell’aiuto al suicidio in casi come dj Fabo. Conferenza stampa dell’Associazione Luca Coscioni con Marco Cappato, Filomena Gallo e Mina Welby.



Quirinale: Mattarella a Recanati alla cerimonia per il restauro del Centro Nazionale Studi Leopardiani.



Lega: Salvini in Umbria, a Genova e a Siena.



Italia Viva: presentazione del nuovo partito a Milano.



Regioni: Conferenza Unificata Stato-regioni. Vertice dei governatori di centrodestra a Roma.



Notizie di oggi: agenda esteri

Stati Uniti: pubblicazione della trascrizione della telefonata tra Trump e Zelenskij, cresce il fronte impeachment.



Onu: all’Assemblea generale attesi gli interventi dei rappresentanti Ue, dello Yemen e della Spagna.



Brexit: ipotesi rinvio uscita del Regno Unito dall’Ue ,dopo la riapertura del parlamento.

Agenda economica

Def: governo al lavoro sulla nota di aggiornamento, attesa convocazione Consiglio dei ministri lunedì.

Bce: pubblicazione del bollettino economico, Draghi interviene alla conferenza annuale Esrb.

Agenda cronaca

Mafia: Berlusconi indagato a Firenze, sviluppi.



Roma: sentenza per Raffaele Marra, accusato di abuso d’ufficio.



Cei: conferenza stampa conclusiva della sessione autunnale del Consiglio episcopale permanente.



Vaticano: Papa riceve delegate Uisg per il decimo anniversario della rete anti-tratta Talitha Kum.

Agenda sportiva

Calcio: Serie A, Torino-Milan.