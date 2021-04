Bernie Madoff e lo schema Ponzi: muore a 82 anni il più grande truffatore della storia americana

Bernie Madoff, condannato a 150 anni di carcere per aver promosso la più grande frode finanziaria nella storia degli Stati Uniti, è morto in un carcere federale a 82 anni. Lo ha riportato l’agenzia Associated Press, citando un parente dell’uomo condannato nel 2009 per aver orchestrato uno “schema Ponzi” che ha causato perdite fino a 65 miliardi di dollari, considerando anche le somme fittizie accreditate ai suoi clienti.

Madoff è morto per cause naturali nel Centro medico federale a Butner, Carolina del Nord, dove secondo il suo avvocato era ricoverato per una malattia terminale ai reni. A febbraio dell’anno scorso aveva chiesto la scarcerazione anticipata, affermando di avere meno di 18 mesi di vita.

La truffa di Madoff

Per decenni Madoff, uno degli uomini più in vista di Wall Street, ha pagato i rendimenti promessi a decine di migliaia di clienti della Bernard L. Madoff Investment Securities direttamente con i fondi dei clienti precedenti, una truffa che prende il nome di schema Ponzi, in onore del leggendario truffatore italiano Carlo Ponzi.

A partire dagli anni ’70, l’ex presidente del Nasdaq è arrivato a frodare 37mila persone in 136 paesi prima della crisi finanziaria del 2008 e al suo arresto a dicembre dello stesso anno, dopo essere stato denunciato dai suoi stessi figli. Tra le vittime più note di Madoff figurano il regista Steven Spielberg, l’attore Kevin Bacon e il premio Nobel per la pace Elie Wiesel.

A marzo 2009, dopo essersi dichiarato colpevole di 11 reati federali, è stato condannato alla pena massima di 150 anni e alla restituzione di 170 miliardi di dollari. Madoff ha affermato di essere “profondamente dispiaciuto” e di vergognarsi.

Negli ultimi anni sono stati recuperati più di 13 dei 17,5 miliardi di dollari che secondo le stime gli investitori avevano affidato a Madoff. Al momento del suo arresto, i clienti risultavano aver perso 64,8 miliardi di dollari in base alla contabilità falsificata tenuta dalla sua società.

