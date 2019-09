Manovra news: le ultime notizie di oggi giovedì 26 settembre 2019

Il Governo Conte bis stringe sulla manovra economica. Entro fine settembre l’esecutivo è chiamato a definire la Nota di aggiornamento al Def (NaDef), passaggio fondamentale nell’iter verso la Legge di Bilancio 2020. Il Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi lunedì 30, sebbene la scadenza di legge sarebbe il 27 settembre. I temi principali sul tavolo sono: stop all’aumento dell’Iva, taglio del cuneo fiscale e salario minimo. Ecco le ultime news.

Manovra news: le notizie in diretta LIVE

Di seguito le ultime notizie in tempo reale sulla manovra del Governo Conte bis.

I numeri della Nota di aggiornamento al Def

Iniziano a circolare i primi numeri sulla Nota di aggiornamento al Def che il Governo dovrà presentare entro la fine del mese. La cifra su cui c’è più attenzione è il rapporto deficit/Pil. Il premier Giuseppe Conte ha dichiarato che si punta a fare una “manovra per la crescita”, ma il proclama rischia di scontrarsi con i vincoli di bilancio imposti a livello europeo.

Nei giorni scorsi il viceministro all’Economia Antonio Misiani ha reso noto in audizione alla Camera che il 2019 dovrebbe chiudersi con un deficit al 2 per cento del Pil. Per l’anno prossimo il Governo sarebbe pronto a spingere anche fin al 2,5 per cento, ma dopo l’Ecofin di dieci giorni fa a Helsinki si era vociferato di un confronto con l’Ue sulla base del 2/2,1 per cento. Alla fine, secondo quanto riporta anche Il Sole 24 Ore, il punto di caduta potrebbe essere a metà strada, con un rapporto decicit/Pil per il 2020 che oscillerebbe nel Def tra il 2,2 e il 2,3 per cento.

L’altro numero importante della Nota di aggiornamento al Def è quello del Pil stimato per il 2020: stando alle indiscrezioni, il Governo dovrebbe indicare una crescita dello 0,5/0,6 per cento, a fronte dello 0,3/0,4 per cento stimato per il 2018. Questo significherebbe che dalla manovra economica ci si aspetta un impatto sul Pil dello 0,3 per cento.

La prossima Legge di Bilancio dovrebbe essere imperniata principalmente sul taglio del cuneo fiscale. Per il resto, lo stop all’aumento dell’Iva, che vale 23 miliardi di euro, dovrebbe assorbire circa i due terzi della manovra.

Cos’è il cuneo fiscale e perché il Governo vuole tagliarlo

Aumento Iva: quando potrebbe scattare, le conseguenze e come evitarlo

Sai perchè si parla di IVA? Te lo spiega IMEN in un video TPI. Senza giri di parole

