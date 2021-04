L’italiana Alessandra Galloni sarà la prima donna a dirigere l’agenzia Reuters in 170 anni di storia

Alessandra Galloni sarà la prima donna a dirigere Reuters nei 170 anni di storia di una delle più grandi agenzie giornalistiche al mondo.

La 47enne di Roma prenderà il posto Stephen J. Adler che per dieci anni ha diretto i 2.450 giornalisti dell’agenzia situati in 200 aree del mondo. Sotto la guida di Adler, Reuters ha ricevuto sette premi Pulitzer, tra cui il premio per la migliore fotografia di ultim’ora in due occasioni, nel 2019 e 2020.

“Per 170 anni, Reuters ha stabilito lo standard per il giornalismo indipendente, affidabile e globale”, ha affermato Galloni in una nota. “È un onore dirigere una redazione di livello mondiale piena di giornalisti di talento, dedicati e stimolanti”.

All’inizio della sua carriera Galloni ha lavorato per Reuters Italia prima di laurearsi ad Harvard e ricevere un master alla London School of Economics. Dopo aver trascorso 13 anni al Wall Street Journal, nel 2013 è tornata a Reuters, dove è arrivata a ricoprire l’incarico di global managing editor, i giornalisti dell’agenzia in tutto il mondo.

Nel corso della sua carriera ha vinto diversi premi giornalistici, tra cui il Overseas Press Club Award, lo U.K. Business Journalist of the Year Award e il Minard Editor Award della Gerald Loeb Foundation, uno dei riconoscimenti più importanti nel mondo del giornalismo economico.

Un rapporto critico

Dal 2008 Reuters è parte di Thomson Reuters, che fornisce servizi e informazioni ad aziende e professionisti. Secondo quanto riportato dalla stessa Reuters, Galloni ha dichiarato ai suoi colleghi che uno dei suoi incarichi più importanti sarà quello di gestire il rapporto con Refinitiv, la società specializzata in dati finanziari ceduta l’anno scorso da Thomson Reuters al London Stock Exchange Group per 27 miliardi di dollari. In base all’accordo di vendita, Refinitiv si è impegnata a corrispondere a Reuters almeno 336 milioni di dollari all’anno fino al 2048, rendendola il principale cliente dell’agenzia giornalistica che nel 2020 ha avuto ricavi di 628 milioni di dollari. Galloni ha anche dichiarato che tra le sue priorità saranno presenti il potenziamento delle attività digitali e degli eventi di Reuters.

