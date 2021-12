Un servizio per chi è solo a Natale: dal 24 al 26 dicembre chiama Telefono Amico

«Le feste di Natale sono un periodo particolarmente difficile per chi si sente solo e lo sono ancora di più oggi considerando che, a causa della pandemia, incontrarsi e festeggiare in compagnia di amici e famiglia è ancora difficoltoso. Nel 2020 in tre giorni, dalle 10 del 24 alla mezzanotte del 26 dicembre, abbiamo ricevuto oltre 500 richieste d’aiuto. Il 41% in più rispetto al Natale precedente, pre-pandemia». A renderlo noto è Monica Petra, presidente di Telefono Amico Italia, annunciando che anche quest’anno l’organizzazione di volontariato replicherà la maratona di ascolto, tenendo attivo il proprio servizio di supporto anche durante tutta la notte di Natale e di Santo Stefano.

Il numero unico di Telefono Amico Italia solitamente è attivo dalle 10 alle 24, ma anche quest’anno – l’ottavo consecutivo – i volontari risponderanno h24, dal 24 dicembre al 26. Sono 500 le persone che, divise nei 20 centri locali sparsi per l’Italia, rispondono alle chiamate di chi si sente solo o di chi ha bisogno di una voce amica. Per la notte di Natale sono 200 i volontari che hanno già dato la propria disponibilità.

È possibile accedere al servizio chiamando il numero 02 2327 2327. È attiva anche la chat whatsapp al 324 011 7252.