È questa la classifica delle città più stressanti del mondo: c’è un’italiana

Una curiosità: quali sono le città più stressanti al mondo? Qualcuno ha pensato di stilare una classifica (nella quale appare anche un’italiana).

Viaggio dovrebbe far rima con relax. Tutto vero. Ma si sa che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. La pratica concreta di chi viaggia insegna che talvolta l’esperienza può rivelarsi diametralmente opposta. Non tutte le mete sono oasi di tranquillità. In giro per il mondo ci sono città celebri non certo per la quiete paradisiaca ma per un’atmosfera dove a farla da padroni sono realtà sgradite che di nome fanno caos e frenesia.

Traffico congestionato, altissimi tassi di criminalità, umidità del clima. Sono alcuni dei principali fattori che fanno tutta la differenza del mondo tra un soggiorno all’insegna del relax e una vacanza impossibile. Non stupisce dunque che la somma di queste variabili possa trasformare la permanenza in un incubo dominato dallo stress. Uno studio ha stilato la classifica delle città più stressanti del pianeta. Tra loro c’è anche un’italiana.

La classifica delle città più stressanti al mondo

Se reggete poco e male lo stress vi converrà tenervi bene a distanza da queste città, perché qui il logorio della vita moderna vi colpirà con particolare intensità. Uno condotto da SCSChauffeur ha analizzato le più grandi città al mondo elaborando una classifica delle destinazioni più stressanti del mondo. Per stilarla sono stati valutati i livelli di criminalità e l’inquinamento atmosferico, ma anche la congestione del traffico urbano e i fattori climatici.

Insomma, sono stati considerati tutti i fattori con impatto negativo sul benessere quotidiano. Se siete alla ricerca di una vacanza rilassante, meglio evitare queste mete. La “maglia nera” in questa poco esaltante classifica va a Città del Capo. La capitale del Sudafrica – oltre che seconda città più popolosa del Paese – è apprezzata dai turisti per la spettacolare Table Mountain e le sue spiagge bianche.

A renderla particolarmente stressante sono gli elevatissimi tassi di criminalità (specialmente nel quartiere degli affari), l’alta umidità e il traffico fortemente congestionato. Seguono a ruota Delhi (India) a causa del suo altissimo inquinamento atmosferico. Al terzo posto troviamo un’altra città sudafricana: Johannesburg, con l’indice di criminalità più elevato tra tutte le città prese in esame.

Sorprende il quarto posto di Zurigo, che malgrado si trovi in Svizzera fa segnare alti tassi di criminalità e un livello di umidità del 75%. A seguire in classifica troviamo San Paolo (Brasile), Giacarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malesia) e Città del Messico (Messico). Due nomi molto conosciuti chiudono la classifica delle città più stressanti: la prima è Atene, nota per il cibo e i monumenti come per il suo traffico terribile.

Infine una nota negativa anche per l’Italia. Si tratta di Napoli. La città partenopea entra in classifica per il traffico congestionato, l’umidità e la confusione che rischiano di compromettere la serenità della vacanza malgrado la bellezza del panorama e la squisitezza del cibo da assaggiare all’ombra del Vesuvio.