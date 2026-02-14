“Così ti rubano il profilo WhatsApp”. La nuova truffa, come riconoscerla

A COSA SI DEVE FARE ATTENZIONE E COME CI SI PUO’ DIFENDERE DA QUEST’ULTIMA FRODE CHE GIRA SULL’APPLICAZIONE

Nelle ultime settimane è tornata a girare su WhatsApp una truffa molto insidiosa, un sistema attraverso il quale i cybercriminali riescono ad appropriarsi dei profili personali, scatenando un effetto domino molto pericoloso.

Il modo migliore per proteggersi da queste truffe è saperle riconoscere in tempo così da evitare di farsi raggirare. Ci sono, poi, una serie di accorgimenti da seguire per riuscire a “salvarsi”.

Nuova truffa WhatsApp, cosa sapere e come proteggersi

Conosciuta come la “truffa della ballerina”, questa frode sta girando di nuovo su WhatsApp ed è davvero molto facile “finire nella rete” dei cybercriminali. Si tratta di un sistema molto insidioso che si attiva con un messaggio che arriva da un contatto salvato, per questo non viene riconosciuto come potenzialmente truffaldino.

Nella comunicazione viene chiesto di partecipare a un sondaggio per aiutare una bambina ad entrare in una scuola di ballo. Ma questo sondaggio è fittizio ed è il modo in cui gli hacker riescono a impossessarsi degli account WhatsApp, prendendone il controllo. Il messaggio sembra essere davvero reale, non solo perché a inviarlo sembra che sia stata una persona che si conosce, ma anche per il tono estremamente informale utilizzato. Il testo generalmente è questo: “Ciao (nome della vittima). Devo chiederti un piccolissimo favore: vota per Francesca. È la figlia dei miei amici e il premio in palio è un corso di danza gratis, che per lei conta tantissimo”.

La comunicazione termina con un link su cui si dovrebbe cliccare per votare, altro non è che un collegamento in cui viene chiesto il numero di telefono per poter procedere alla votazione, in cui è chiesto anche un codice che arriva via SMS. Questo codice è la porta d’accesso dei cybercriminali all’account di WhatsApp della vittima. Da qui si genera un effetto domino, poiché l’account sarà utilizzato per “mietere altre vittime”, i truffatori lo useranno per far girare messaggi del genere e innescando altre truffe, come quelle in cui ci si finge un familiare per chiedere urgentemente dei soldi.

Ma come ci si può proteggere dalla truffa della ballerina su WhatsApp? Come prima cosa non si dovrebbe mai cliccare sui link che vengono inviati, né inserire il proprio numero di telefono o codici che arrivano via SMS in un form. Bisogna poi prestare molta attenzione alle notifiche che arrivano sul cellulare o se l’app di messaggistica improvvisamente si disconnette, in questo caso non si deve mai procedere ad accettare per “recuperare l’account”. Fondamentale sarà attivare l’autenticazione a due fattori (Pin WhatsApp) sulle impostazioni dell’applicazione. Infine, se dovessero essere segnalati messaggi inviati dal proprio account, ma che non riconosciamo essere stati inviati da noi, bisogna informare tutti i contatti, così da evitare che possano essere a loro volta vittime di altri generi di truffe.