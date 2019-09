Impeachment contro Trump: la Casa Bianca ha rilasciato la trascrizione della telefonata con Zelenskij

La casa Bianca ha rilasciato una trascrizione di parte della telefonata intercorsa tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente dell’Ucraina Volodimir Zelenskij, per la quale Nancy Pelosi ieri 24 settembre ha annunciato l’avvio di un’inchiesta per impeachment, procedura che dovrà essere approvata dalla Camera del Congresso.

Nella telefonata stando alle informazioni trapelate, Trump avrebbe chiesto a Zelenskij di contattare il ministro della giustizia Usa William Barr per discutere la possibile apertura di un’indagine per corruzione su Joe Biden e suo figlio.

Trump è accusato di aver fatto pressioni sul neo-leader dell’Ucraina Volodimir Zelenskij, ex comico eletto presidente nel maggio scorso, per fare in modo che venisse aperta un’indagine sul licenziamento del magistrato Viktor Shokin, che in Ucraina stava indagando “per corruzione” su una società del gas di cui faceva parte Hunter Biden, figlio dell’ex vice-presidente Usa Joe Biden. Al tempo dell’indagine Joe Biden era vicepresidente degli Stati Uniti nel governo Obama e secondo Trump avrebbe utilizzato il suo potere per “aiutare” il figlio. Al tempo Joe Biden era vicepresidente degli Stati Uniti nel governo Obama e secondo Trump avrebbe utilizzato il suo potere per “aiutare” il figlio.

La procedura di impeachment consiste nella rimozione di un pubblico ufficiale o di un membro del governo dal suo incarico e può anche essere rivolta contro il presidente degli Stati Uniti.

Nella storia degli Stati Uniti sono due i casi di impeachment: il primo fu contro il presidente Andrew Johnson a causa del licenziamento del suo ministro della Guerra e il secondo fu contro Bill Clinton nel 1998, dopo lo scandalo della relazione con Monica Lewinsky. Nel caso del Watergate, invece, il presidente Nixon si dimise prima che la procedura di impeachment fosse avviata.

