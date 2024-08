Che succede tra Chiara Ferragni e Silvio Campara? “Fuga d’amore saltata, lui non vuole perdere la moglie”

Nuove indiscrezioni su Chiara Ferragni e Silvio Campara

Mentre Fedez viene fotografato con la sua nuova fiamma, la 23enne Luna Shirin Rasia, Chiara Ferragni starebbe vivendo un momento di riflessione con quello che è stato indicato come il suo nuovo compagno, il manager Silvio Campara.

A fornire nuove indiscrezioni sulla presunta coppia, che era stata fotografata insieme a Mykonos, è il giornalista Gabriele Parpiglia, che sul suo profilo X riepiloga la vicenda.

“Silvio Campara in questo momento è a Forte dei Marmi con i figli avuti dalla moglie, dalla sua attuale moglie Giulia. Quest’ultima invece, dopo aver scoperto in modo inaspettato e con un carico di dolore pesantissimo la frequentazione tra il marito e Chiara Ferragni, ha scelto di andare in Sardegna. Mentre lei, Chiara, è volata in Grecia con la famiglia e i figli avuti dal suo ex marito Fedez. E che cosa è successo dopo le nostre rivelazioni? La storia è la seguente” scrive il giornalista.

Che poi prosegue: “Chiara e Silvio si erano accordati per aver cura dei figli i primi 15 giorni di agosto (infatti Fedez è in Sardegna come Giulia, ed entrambi prenderanno i loro due figli dopo ferragosto) per poter partire insieme per il Perù, come noi abbiamo rivelato. Tutto calcolato seguendo la perfezione del nuovo amore. Ma dopo le rivelazioni fatte qualcosa di è interrotto”.

“Dopo aver raccontato che Giulia, (amica -anzi ex- di Chiara, ben prima di suo marito), ha affrontato la rivale al telefono e le ha scritto una serie di messaggi senza ricevere mai risposta dalla Ferragni che ha letto… ed è andata oltre. Dopo aver capito che Chiara, come da sue parole, avrebbe fatto di tutto per prendersi Silvio, Giulia ha sfoderato l’orgoglio e la pazienza di chi non vuole assolutamente spegnere questo amore”.

Secondo Parpiglia la “fuga in Perù, meta scelta dalla neo coppia sperando di passare inosservati (follia oggi con un click di un telefonino sei reperibile ovunque, ndr) al momento, nonostante biglietti presi, itinerario scelto, business comprata… pare sia saltata”.

“Silvio, dopo il nostro articolo, se da un lato sta combattendo una crisi con sé stesso perché non vuol perdere né sua moglie, né la sua famiglia, dall’altro non ha mai smesso di sentire Chiara. Però il Perù per un questione di rispetto o per paura di perder l’amore vero, ovvero quello per Giulia, al momento è saltato”.