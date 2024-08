La bollente estate di Fedez, fotografato con una nuova ragazza

Altro flirt per Fedez che è stato fotografato in barca in atteggiamenti intimi con nuova ragazza: si tratta della terza fiamma estiva del cantante dopo Garance Authié e Sveva Magatti.

Nelle foto pubblicate in esclusiva da Chi si vede il rapper mentre amoreggia in barca con una misteriosa ragazza mora, che il settimanale afferma essere Luna Shirin Rasia (qui il suo profilo), modella 23enne già nota per essere stata la compagna di Michele Merlo, l’ex cantante di Amici tragicamente scomparso nel 2021.

I due, secondo quanto scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, si sarebbero conosciuti in un locale: “Fedez ha iniziato a seguire Luna sui social, mentre lei già lo seguiva. Da lì a vedersi in Sardegna il passo è stato breve”.

“La passione, accennata la sera prima in un locale, è esplosa in barca – si legge ancora sul magazine – Nulla di male, un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Ma, forse, una ragazza ferita, che ha vissuto il dramma che ha affrontato Luna, va avvicinata con la massima cura. La passione non manca, e nemmeno la tenerezza, ma la progettualità di Fedez, negli ultimi mesi, non supera le due settimane”.

Il rapper in questa bollente estate dopo la separazione da Chiara Ferragni è stato prima fotografato in più di un’occasione con la modella Garance Authié e poi paparazzato mentre si scambiava effusioni con una misteriosa giovane, che poi si è scoperto essere Sveva Magatti, studentessa di interior designer al Politecnico di Milano.

Nel frattempo, la sua ormai ex moglie Chiara Ferragni è stata “pizzicata” a Mykonos con quello che sembrerebbe essere il suo nuovo compagno, il manager Silvio Campara che avrebbe abbandonato la moglie per l’influencer.