Chi è Sveva Magatti, la presunta nuova fiamma di Fedez

Si chiama Sveva Magatti, la presunta nuova fiamma di Fedez: si tratta della misteriosa ragazza mora che era stata paparazzata mentre si scambiava effusioni con il cantante.

Lo scoop era stato del settimanale Chi, che ha pizzicato il cantante mentre si rilassava in piscina in una masseria della Puglia con la giovane.

Nelle immagini pubblicate dal settimanale si vede il cantante raggiungere la ragazza e sdraiarsi sopra di lei. Poi, dopo un abbraccio, i due sembrerebbero scambiarsi anche un bacio anche se i rami non rendono la foto nitidissima.

Chi è Sveva Magatti

L’identità della ragazza è stata rivelata da un video pubblicato dalla stessa giovane sul suo profilo TikTok in cui indossa lo stesso costume che aveva quando è stata fotografata con Fedez.

Di Sveva Magatti non si sa molto se non che, come si evince dal suo profilo Instagram, è del segno zodiacale dello Scorpione e studia come interior designer al Politecnico di Milano.

L’unica traccia social che accomuna la presunta coppia è data dal fatto che entrambi si seguono sui social.