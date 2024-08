Chiara Ferragni e Silvio Campara, spuntano le prime foto insieme

Spuntano le prime foto insieme di Chiara Ferragni e Silvio Campara (qui il suo profilo): a pubblicarle in esclusiva è il settimanale Chi, che fornisce anche alcuni dettagli sulla presunta relazione tra i due.

Nelle immagini si vedono i due a Mykonos, in Grecia, dove l’influencer sta trascorrendo le sue vacanze in compagnia della sua famiglia e dei figli Leone e Vittoria.

A lanciare l’indiscrezione su Campara come presunta nuova fiamma di Chiara Ferragni era stato Dagospia che qualche giorno fa scriveva: “Si vocifera che Campara, benché coniugato e bimbato, sia pronto a mollare tutto (e tutti) per andare in vacanza con l’ammaccatissima ex reginetta di Instagram”.

Anche Alessandro Rosica, noto come l’investigatore social, aveva confermato l’indiscrezione scrivendo sui suoi social: “Per quanto riguarda Chiara Ferragni si, è vero, si sta frequentando con un uomo. Non c’è nulla di male, è single come Fedez. Ovviamente lei è più riservata e contenuta, e non ha gli ormoni a 500mila. Se tutto va bene usciranno allo scoperto a Natale. Lui ormai frequenta anche la famiglia”.

Le foto pubblicate dal magazine sembrerebbero confermare le indiscrezioni dunque. Non solo, il settimanale diretto da Alfonso Signorini aggiunge anche qualche dettaglio sulla presunta frequentazione tra i due.

Secondo Chi, tutto sarebbe iniziato a Forte dei Marmi qualche settimana dove Campara si trovava in compagnia della moglie: “Ferragni è in spiaggia, ai bagni Piero, sotto una tenda con il suo miglior amico, Angelo Tropea, mentre Silvio è con la moglie, Giulia, mamma dei suoi due figli. Chiara, che conosce da tempo entrambi, si intrattiene con Campara a parlare di lavoro: sembra che lui sia intento a darle consigli. Ma dai sorrisi, dagli sguardi, dalle mani che si sfiorano, sembra che ci sia anche qualcos’altro”.