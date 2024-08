Chi è Silvio Campara, l’uomo fotografato insieme a Chiara Ferragni

Dopo alcune settimane di rumors e indiscrezioni, Chiara Ferragni e Silvio Campara sono stati fotografati per la prima volta insieme: ma chi è il manager additato come nuovo compagno dell’influencer?

Nato a Lugagnano di Sona, in provincia di Verona, Silvio Campara è laureato alla Bocconi. Proveniente da una famiglia di artigiani, ha iniziato a lavorare come modello.

Campara ha lavorato nel settore commerciale collaborando con grandi marchi quali Alexander McQueen, Giorgio Armani e Sundek per poi approdare nel 2013 a Golden Goose, di cui è diventato Ceo nel 2018.

Di lui Dagospia, che per primo ha rivelato la notizia di una possibile frequentazione con Chiara Ferragni, ha scritto: “Campara è balzato agli onori delle cronache un mese fa per l’Ipo, annunciata, e poi stoppata, della società, che capitalizzerebbe 1,8 miliardi di euro”.

Il sito diretto da Roberto D’Agostino, inoltre, aveva scritto: “Si vocifera che Campara, benché coniugato e bimbato, sia pronto a mollare tutto (e tutti) per andare in vacanza con l’ammaccatissima ex reginetta di Instagram”.

Ora, il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto che ritraggono i due insieme a Mykonos, in Grecia, dove Chiara Ferragni si trova in vacanza con i figli Leone e Vittoria e la famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Non solo: il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha anche aggiunto qualche dettaglio in più sui due e su come si sarebbero conosciuti.

Secondo Chi, infatti, tutto sarebbe iniziato a Forte dei Marmi qualche settimana dove Campara si trovava in compagnia della moglie: “Ferragni è in spiaggia, ai bagni Piero, sotto una tenda con il suo miglior amico, Angelo Tropea, mentre Silvio è con la moglie, Giulia, mamma dei suoi due figli. Chiara, che conosce da tempo entrambi, si intrattiene con Campara a parlare di lavoro: sembra che lui sia intento a darle consigli. Ma dai sorrisi, dagli sguardi, dalle mani che si sfiorano, sembra che ci sia anche qualcos’altro”.