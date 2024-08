“Chiara Ferragni sta frequentando l’imprenditore Silvio Campara”: l’indiscrezione di Dagospia

Chiara Ferragni si sta frequentando con Silvio Campara, 45 anni, ex modello e oggi amministratore delegato del brand di scarpe deluxe Golden Goose. Lo scrive il sito Dagospia, che nei mesi scorsi fu il primo a dare notizia della separazione tra l’influencer e Fedez.

“Si vocifera che Campara, benché coniugato e bimbato, sia pronto a mollare tutto (e tutti) per andare in vacanza con l’ammaccatissima ex reginetta di Instagram”, scrive Dagospia, che cita persone vicine a Ferragni.

Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, tra l’imprenditore e l’influencer è nata una “affettuosa amicizia”.

Campara aveva annunciato e l’imminente quotazione in borsa della sua azienda – che capitalizzerebbe 1,8 miliardi di euro – salvo poi tirare i remi in barca e sospendere il progetto.

Secondo Dagospia, prima di iniziare a frequentare l’imprenditore, Ferragni ha avuto una relazione anche con l’ortopedico toscano Andrea Bisciotti, 31 anni, che lavora all’ospedale Humanitas di Milano

LEGGI ANCHE: Sharon Verzeni frequentava Scientology? La nuova possibile pista nelle indagini per l’omicidio