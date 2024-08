Chi è Luna Shirin Rasia, l’ex di Michele Merlo fotografata in atteggiamenti intimi con Fedez

Chi è Luna Shirin Rasia, l’ex di Michele Merlo fotografata con Fedez

Dopo Garance Auhthié e Sveva Magatti, Fedez è stato paparazzato in atteggiamenti intimi con un’altra ragazza: si tratta di Luna Shirin Rasia, ex compagna di Michele Merlo, il cantante scomparso a causa di una leucemia fulminante.

Il cantante e la giovane sono stati fotografati dal settimanale Chi, secondo cui i due si sarebbero conosciuti in un locale: “Fedez ha iniziato a seguire Luna sui social, mentre lei già lo seguiva. Da lì a vedersi in Sardegna il passo è stato breve”.

“La passione, accennata la sera prima in un locale, è esplosa in barca – si legge ancora sul magazine – Nulla di male, un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Ma, forse, una ragazza ferita, che ha vissuto il dramma che ha affrontato Luna, va avvicinata con la massima cura. La passione non manca, e nemmeno la tenerezza, ma la progettualità di Fedez, negli ultimi mesi, non supera le due settimane”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Chi è Luna Shirin Rasia

Ma chi è Luna Shirin Rasia? Modella italo-venezuelana, ha 23 anni ed è nata a Bologna. Di mamma per l’appunto venezuelana, ha studiato Economia ed è stata fidanzata con Michele Merlo, noto anche come Mike Bird, il cantante di Amici tragicamente scomparso nel 2021.

Dopo la morte del fidanzato, scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, “ha trascorso qualche anno a Fuerteventura, alle Canarie, e quindi è tornata in Italia”.

Sul suo profilo Instagram, che vanta quasi 8mila follower, Luna Shirin Rasia non ha pubblicato foto con Fedez tranne una stories, ancora visibile sui social, in cui si vede un tramonto sul mare, probabilmente scattata proprio in Sardegna dove si troverebbe in compagnia del cantante.