Lewis Hamilton e Sofia Vergara, amore al capolinea: “Lei credeva fosse il fidanzato perfetto ma lui non era interessato”

La storia d’amore tra Lewis Hamilton e Sofia Vergara sarebbe già finita: i due, in realtà, non avevano mai ufficialmente confermato la relazione ma erano stati paparazzati in più di un’occasione. Tuttavia, l’intesa sarebbe già terminata. Una fonte, infatti, ha raccontato a RadarOnline: “Sofia pensava che Lewis fosse il fidanzato perfetto. Le piacciono i ragazzi più giovani e non le importava della differenza di età di dodici anni”. L’interesse del pilota della Ferrari nei confronti dell’interprete è presto scemato con Sofia Vergara che si è sentita “abbandonata e delusa”. Nonostante questo, rivela la fonte, lei continua a cercarlo nella speranza di riallacciare la relazione: “Lei continua a cercarlo, spera in qualcosa di più ma ottiene poco in cambio”.

I due erano stati fotografati a pranzo insieme lo scorso gennaio. Tanto era bastato a far nascere i primi gossip su una presunta relazione. Nonostante la grande popolarità, però, la vita sentimentale del pilota della Ferrari è ormai da diversi anni lontana dai riflettori. L’inglese ha avuto una lunga relazione con la cantante delle Pussycat Dolls Nicole Scherzinger, prima della rottura definitiva avvenuta nel 2016. Nel corso degli anni, Hamilton è stato accostato a numerose donne del mondo dello spettacolo, tra cui la modella Gigi Hadid e le cantanti Rihanna e Shakira.