Shakira a cena con Hamilton a Barcellona: la foto (con la mano del pilota…) diventa virale

C’è qualcosa tra Shakira e Lewis Hamilton? I tanti fan della cantante e del pilota della Formula 1 se lo stanno chiedendo ormai da tempo. Da quando la cantante è diventata una grande appassionata di Formula 1 e specificatamente un’ospite assidua del box Mercedes.

Le voci su una storia d’amore tra la cantante di Barranquilla e il sette volte campione del mondo di F1 sono state rinfocolate in maniera potente da quanto avvenuto nelle ultime ore a Barcellona, dove Shakira si è presentata ancora – dopo il precedente GP di Miami di inizio maggio, con annessa cena assieme da Cipriani – al box Mercedes per fare il tifo per il suo amico Hamilton.

Intanto Lewis qualche giorno fa ha buttato lì una frase che ora non pare casuale. Parlando in occasione di un evento ha detto: “Ho bisogno di trovarmi una latina”. Più latina di Shakira…

Dopo il Gp poi Shakira e Hamilton sono stati fotografati assieme in un noto ristorante giapponese di Barcellona, El Parco. I due non erano da soli, visto che alla cena erano presenti anche il musicista e produttore canadese Daniel Caesar, il cantautore sudanese Mustafa e la modella emiratina Fai Khadra, amica intima di Kendall Jenner. Ma nella foto scattata c’è un dettaglio che sui social è diventato virale, evidenziato da chi vede – o sogna – il grande amore da film tra il 38enne pilota e baronetto inglese e la stella della musica latina: Hamilton cinge Shakira col suo braccio sinistro, con la mano che spunta ben visibile al suo fianco, avvolgente come lo può essere solo quella di qualcuno molto intimo…

The next F1 Grand Prix will take place on June 18 in Montreal which is about 3 hours and 20 minutes from Miami by plane. Do you think #Shakira will be there to support Lewis Hamilton? pic.twitter.com/rWJ9r9IIt2

