È morto Michele Merlo: l’ex concorrente di “Amici” aveva 28 anni

Morto Michele Merlo, in arte Mike Bird: il cantante aveva 28 anni

Non ce l’ha fatta Michele Merlo: il cantante, ex concorrente del talent show Amici, conosciuto con il nome d’arte di Mike Bird, è morto all’età di 28 anni dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 giugno, da un’emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante.

Le condizioni dell’interprete, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna, erano apparse sin da subito disperate.

Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, Mike Bird era tenuto in coma farmacologico, ma, come aveva sottolineato il padre appena qualche ora fa, “le speranze in una sua ripresa sono davvero ridotte la lumicino”.

Ora resta da capire se il giovane poteva essere salvato con un intervento tempestivo da parte dei medici che, prima dell’aggravarsi delle condizioni del ragazzo, avrebbero rispedito a casa il cantante.

Secondo quanto riferito dalla famiglia di Michele Merlo, infatti, l’interprete si era recato al pronto soccorso dell’ospedale di Vergato, sull’appennino bolognese, dove sarebbe stato rimandato a casa per quella che sarebbe stata scambiata come una banale “forma virale”.

“È andato al pronto soccorso di Vergato in piena autonomia” ha raccontato Domenico, il padre di Mike Bird. “Lamentava dei sintomi che un medico accorto avrebbe colto. Aveva una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, un segnale tipico della leucemia”.

“Se l’avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi. Non abbiamo un referto medico ma un braccialetto col codice a barre che io ho a casa. E un audio che mio figlio ha mandato alla morosa in cui dice ‘sono incazzato, mi hanno detto che intaso il pronto soccorso per due placche in gola’. Invece lui era stanco. Michele aveva due braccia così. Faceva sport, non beveva, non ha mai usato droghe, gli piaceva la bella vita, mangiare bene, le cose belle, ha girato l’Italia in lungo e in largo”.

L’Ausl, nel frattempo, ha aperto un’indagine interna per chiarire l’accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

Chi era Mike Bird

Classe 1993, Michele Merlo è nato a Marostica in provincia di Vicenza. Appassionato di musica sin da giovanissimo, ha partecipato alle selezioni per X Factor, venendo eliminato a un passo dai live, la fase finale del talent musicale.

Nel 2017 Merlo ha partecipato con il nome di Mike Bird alla sedicesima edizione di Amici di Maria de Filippi (vinta dal ballerino Andreas Muller), arrivando in semifinale. Nel 2020 aveva preso parte a Sanremo giovani, dove era stato eliminato in semifinale.

“Vorrei un tramonto, ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?” aveva scritto sul suo profilo Instagram appena poche ore prima del malore, che l’ha stroncato a soli 28 anni.

Notizia in aggiornamento