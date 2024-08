Il noto giornalista di gossip Gabriele Parpiglia ha rivelato sui propri canali social i dettagli della presunta relazione tra Chiara Ferragni e l’imprenditore Silvio Campara.

Secondo quanto ricostruito dal cronista, Ferragni ha conosciuto la moglie di Campara prima di conoscere lui. Il primo contatto tra le due sarebbe avvenuto a Forte dei Marmi tramite alcuni amici in comune [Chi è Giulia Luchi, moglie di Silvio Campara].

Giulia Luchi Campara (ex concorrente di Miss Italia) avrebbe teso la mano all’influencer, che viveva una fase di difficoltà per il cosiddetto Pandoro-gate e per la separazione dal marito Fedez.

La moglie le avrebbe offerto il proprio aiuto sia “emotivamente” sia sotto il profilo professionale “cercando di metterle a disposizione un entourage che potesse risollevarla dal disastroso momento”. “Le avrebbe permesso di rinascere legalmente, ma anche a livello di brand”, scrive Parpiglia.

L’avvicinamento tra Ferragni e Silvio Campara risale allo scorso giugno. In quel periodo – sottolinea il giornalista – anche l’imprenditore stava attraversando un periodo non facile, con la mancata vendita milionaria del suo marchio Golden Goose.

“Questa situazione non ha potuto fare altro che creare tensione e pressione all’interno della famiglia Campara”, osserva ancora Parpiglia. E così “quando Silvio incontra Chiara, in lei vede una sorta di via di uscita dal suo momento no”.

“Mentre la Ferragni scriveva alla moglie Giulia, contemporaneamente messaggiava con Silvio”, ricostruisce il cronista. “Il dramma esplode quando la Ferragni è a Capri e si lascia sfuggire una frase: ‘Lui me lo prendo’ e lo fa mostrando le foto che scambiava col neo-fidanzato, seduta a un tavolino. Frase detta però, dinanzi ad un orecchio che ha riportato tutto, per filo e per segno, alla moglie di Campara, che non ha esitato il confronto con la stessa Chiara (una telefonata durissima e una serie di messaggi, ndr); la quale però, non ha minimamente indietreggiato ha confessato all’ex amica l’interesse per Silvio”.

Da quel momento, scrive Parpiglia, “si scatena il caos”. Ferragni inizia a postare sui social una serie di post con dediche “anonime” accompagnate da canzoni di Cesare Cremonini e Jovanotti. E confessa tutto a sua madre – che conosce Campara – e alle sue amiche, alle quali però precisa di “non voler passare per una sfascia famiglie”.

L’influencer sostiene di aver messo le cose in chiaro con Silvio e che lui avrebbe già fatto lo stesso con la sua famiglia. Secondo il giornalista, tuttavia, la separazione tra l’imprenditore e la moglie non sarebbe ancora definitiva: “Silvio ha ancora i vestiti nelle case che condivide con Giulia e i loro figli, la sbandata per Chiara è forte ma sorgono i primi dubbi”.

Ed ecco che la prima vacanza di coppia con Ferragni – un viaggio in Perù con partenza programmata per il 15 agosto – viene messa in stand-by.

“Amore vero quello tra Silvio e Chiara? O flirt passeggero come dicono le persone vicine alla coppia Campara Luchi?”, si domanda infine Parpiglia. “Giulia Campara non ha alcuna intenzione di disintegrare la sua famiglia. Nessuna. I due hanno superato dolori molto forti (…). L’ex moglie, anzi, la moglie, pensa che per Silvio sia in un momento no ma che non perderà quello che ha costruito. La Ferragni dal canto suo ha perso la testa e ci mette il cuore e crede in questa relazione”.

Intanto, da Fedez arriva un’altra frecciata all’ex moglie. In una storia pubblicata su Instagram il rapper scrive, con un chiarissimo riferimento alle nuove relazioni sue e di Ferragni: “Alla fine è solo una gara a chi nasconde meglio la merda sotto il tappeto. Io ho deciso di cagarvi in salotto. Buona recita”.

