Chiara Ferragni paparazzata a Milano: “Non sorride più”

Tornata di recente protagonista alla Milano Fashion Week, Chiara Ferragni continua a non attraversare un periodo propriamente felice: è quanto afferma Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini che ha pubblicato alcuni scatti dell’influencer.

La rivista, infatti, ha fotografato l’imprenditrice digitale mentre si aggirava per le strade di Milano in compagnia della mamma, Marina Di Guardo, delle sorelle Valentina e Francesca e dell’amica Veronica Ferraro.

Secondo quanto scrive il settimanale di cronaca rosa per Chiara Ferragni “non è un buon periodo” così come dimostrerebbero anche gli scatti pubblicati nei quali si vede una donna che “non sorride più”.

Del resto, pandoro-gate a parte, nell’ultimo periodo l’influencer è stata tirata in ballo in diverse situazioni: dal dissing tra Fedez e Tony Effe, in cui c’è anche un presunto audio dell’imprenditrice digitale, all’ultimo brano dell’ex marito, nel quale si ripercorre la storia d’amore tra i due, fino alle rivelazioni di Taylor Mega, la quale ha ammesso di aver avuto una storia “passionale” con Fedez aggiungendo, inoltre, che i Ferragnez erano una “coppia aperta”.