Taylor Mega: “Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta”

Taylor Mega ammette di aver avuto una relazione passionale con Fedez ma nega che il rapper abbia tradito Chiara Ferragni dal momento che i due ex coniugi erano una coppia aperta: è la bomba sganciata dalla showgirl in un’intervista a Le Iene, in onda nella serata di domenica 29 settembre.

Nei giorni scorsi era stato Fabrizio Corona a rivelare la relazione tra il rapper e Taylor Mega, avvenuta quando Fedez era sposato ancora con l’influencer.

Ora, a fare chiarezza sulla vicenda, è intervenuta proprio la modella che ha dichiarato ai microfoni di Italia 1: “Allora, non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta”.

“È dove hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo. Questo è quello che ti sto dicendo io, poi non è che io mi metto ad indagare. Sono usciti anche altri gossip eh, non è che sono uscita solo io” ha aggiunto Taylor Mega.

Sulla storia con Fedez, Taylor Mega ha detto che la loro era “più una cosa fisica, passionale”. Ma la fine del matrimonio dei Ferragnez non colpa sua: “Ricordati che se due persone sono belle unite è difficile che ne entrino altre all’interno. Io non ero fidanzata, te lo metto per iscritto. Non era dal 2019. È una cosa molto recente”.

Quanto a Chiara Ferragni dichiara: “A me non piacciono le persone che non sono coerenti. Dico che tante persone sui social non sono coerenti e non si mostrano per quello che sono”.

Taylor Mega non ha nessuna intenzione di mettere fine alla guerra tra i Ferragnez: “Non lo posso fare io. Volevi che io facessi da pacere? Ci sono veramente storie difficili e complicate. Secondo me tra di loro si sistemeranno, ma io no”.

Sul dissing tra Fedez e Tony Effe, invece, Taylor Mega dichiara: “Ci sono degli accadimenti che precedono tutto questo dissing. Fedez sapeva che dovevo togliermi qualche sassolino e mi ha detto: ‘ti va?’”.