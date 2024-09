Chiara Ferragni torna alla Milano Fashion Week dopo il Pandoro-gate

A quasi un anno di distanza dal pandoro-gate, Chiara Ferragni torna alla Milano Fashion Week mostrandosi sorridente e serena nonostante i recenti screzi social con l’ormai ex marito Fedez.

L’influencer ha partecipato al Cnmi Sustainable Fashion Awards, gli “Oscar green” della moda al Teatro alla Scala di Milano, che chiudono la settimana di sfilate milanesi.

Era da un anno che l’imprenditrice digitale non partecipava agli eventi della settimana della moda: dopo il pandoro-gate, infatti, Chiara Ferragni non aveva più preso parte ad alcuna sfilata o evento organizzato durante la Fashion Week.

“È una serata importantissima, è importante essere qui per parlare di sostenibilità e Made in Italy e sono molto contenta di essere qui stasera. Io cerco di fare il massimo per la sostenibilità e anche stasera indosso un abito di Dsquared2 d’archivio del 2013” ha dichiarato Chiara Ferragni ai giornalisti.

A chi le chiedeva “come stai?” l’influencer ha risposto: “Bene dai, pian piano sempre meglio”.