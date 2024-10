Fedez e Chiara Ferragni, la verità sulla “coppia aperta”: “È una storia molto brutta”

Fedez e Chiara Ferragni, la verità sulla “coppia aperta”

Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta: è quanto dichiarato di recente da Taylor Mega ammettendo di aver avuto una relazione “passionale” con Fedez.

Intervistata da Le Iene, infatti, la modella aveva dichiarato: “Allora, non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. È dove hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo. Questo è quello che ti sto dicendo io, poi non è che io mi metto ad indagare. Sono usciti anche altri gossip eh, non è che sono uscita solo io”.

Sulla storia con Fedez, poi, Taylor Mega aveva detto che la loro era “più una cosa fisica, passionale”, negando comunque di essere la “reaponsabile” della fine del matrimonio tra il cantante e Chiara Ferragni.

Ma i Ferragnez erano davvero una coppia aperta? Secondo il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, assolutamente no.

Interpellato sulla vicenda, infatti, il giornalista ai microfoni de La vita in diretta ha dichiarato: “A me non risulta che Fedez e Chiara fossero una coppia aperta nella maniera più totale. Dopodiché c’è da fare un’altra osservazione che, fosse vera questa storia tra Fedez e Taylor Mega, che poi era presente nell’ultimo video di Fedez contro Tony Effe. Nell’epoca della parità di genere il gentiluomo gode e tace. Ma anche la gentildonna. Cosa tira fuori questa storia?”.

Alessia ha poi aggiunto: “Oltretutto, è anche molto brutta questa storia. Perché ricordiamoci che noi a volte possiamo anche sorridere di queste cronache rosa, però ci sono sempre due bambini, tra cui un bambino che ha già sei anni. Tra due, tre, quattro anni al massimo navigherà sul web e leggerà di queste storie. E secondo me bisogna avere rispetto per i bambini anche prima che possano rendersi conto. E poi anche rispetto per una separazione”.