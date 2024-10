Fedez e Chiara Ferragni di nuovo insieme: “Avvistati dallo psicologo a Milano”

Fedez e Chiara Ferragni di nuovo insieme: “Avvistati dallo psicologo”

La notizia è di quelle bomba anche se da prendere con le pinze: Fedez e Chiara Ferragni sarebbero stati avvistati nuovamente insieme nella serata di martedì 1 ottobre.

A lanciarla è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una segnalazione anonima di un utente che ha chiesto di rimanere anonimo.

“Ieri sono stati avvistati i Ferragnez che entravano dallo psicologo insieme, a Milano” si legge nel post pubblicato.

Non essendoci né foto né tantomeno dichiarazioni a riguardo da parte dei diretti interessati, la notizia, come detto, è da prendere con le pinze.

Mentre sui social c’è già chi fantastica su un’assai improbabile, almeno per il momento, ritorno di fiamma, c’è chi ipotizza che i due possano aver scelto di affidarsi a un professionista per gestire la delicata fase del divorzio soprattutto per tutelare i loro figli.

Nel frattempo, il rapper è stato raggiunto dalle telecamere di Striscia la notizia che gli ha consegnato l’ennesimo Tapiro d’oro dopo l’inchiesta per estorsioni, richiesta di pizzo e risse e lesioni tra gruppi che ha portato all’arresto di diversi ultras del Milan e dell’Inter e la rivelazione di Taylor Mega, la quale ha ammesso di aver avuto una relazione con il rapper sottolinenando, però, che non c’è stato nessun tradimento perché i Ferragnez erano una coppia aperta.