Inchiesta sugli ultrà e relazione aperta con Ferragni, Fedez riceve un nuovo Tapiro: “Ti becchi una querela”

Inchiesta ultrà e relazione aperta con Ferragni, nuovo Tapiro per Fedez

Nuovo Tapiro d’Oro per Fedez dopo l’inchiesta per estorsioni, richiesta di pizzo e risse e lesioni tra gruppi che ha portato all’arresto di diversi ultras del Milan e dell’Inter e la rivelazione di Taylor Mega, la quale ha ammesso di aver avuto una relazione con il rapper sottolinenando, però, che non c’è stato nessun tradimento perché i Ferragnez erano una coppia aperta.

Raggiunto dall’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, il cantante, che non è indagato, è stato pungolato sull’arresto del suo bodyguard Christian Rosiello.

“Siamo venuti a portarle il Tapiro perché abbiamo visto che hanno arrestato il suo guardiaspalle factotum. Adesso come farà ad andare a fare le risse senza di lui?” ha chiesto Staffelli.

Fedez, davanti a questa affermazione, ha sbottato: “L’ha detto per davvero? Eh mi sa che per questo paghi una bella querela”.

“Ma cosa stai dicendo, io non sono indagato di nulla e mi dici di andare a fare le risse?” ha aggiunto il rapper. Alla domanda se fosse vero che lui e Chiara Ferragni erano in una relazione aperta, il cantante ha chiuso la conversazione: “Devo andare a fare una cosa importante di lavoro, ci sentiamo dopo”.