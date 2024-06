Il ruolo della mamma di Chiara Ferragni nel divorzio con Fedez: “Diceva a tutti che avrebbe dovuto separarsi”

Il ruolo della mamma di Chiara Ferragni nel divorzio con Fedez

Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, ha avuto un ruolo nel divorzio tra la figlia e Fedez? È quanto sostiene Dagospia.

Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, inoltre, la scrittrice “in questi mesi ha ripetuto a chiunque che il pandoro-gate e le sue conseguenze erano tutta colpa di Fabio Maria Damato e di Fedez”.

Non solo. Marina Di Guardo, secondo questa ricostruzione, “aggiungeva sovente che Chiara avrebbe dovuto divorziare” suscitando non poco “imbarazzo degli astanti”.

La scrittrice, quindi, avrebbe spinto la figlia ad allontanarsi dalle accuse in quanto “Chiara ha dato da vivere a tutta la famiglia matriarcale: dall’improvvisata scrittrice Marina alle sorelle influencer di seconda fascia. Di cosa vivrebbero se la stella di famiglia smettesse di brillare?”.

Né la diretta interessata né tantomeno Chiara Ferragni hanno commentato le indiscrezioni di Dagospia. Quel che è certo, al momento, è che dopo la separazione dal marito Fedez, l’influencer ha di recente affrontato anche il “divorzio” dal suo ex manager Fabio Maria Damato.

Separazione che ha provocato anche diversi strascichi con lo stesso Damato che, dopo aver chiarito di non essere stato licenziato ma di aver deciso di andarsene, ha poi precisato di non aver avuto un ruolo nel Pandoro-gate: “Non mi è permesso in questo momento entrare nel merito del caso pandoro, ma essendo diventate pubbliche alcune mail insistentemente a me attribuite, devo precisare come nessuna di queste mail fosse la mia”.