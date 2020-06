Chiara Ferragni in piazza per George Floyd, l’ira di Chef Rubio: “Non sa un ca**o”

Chef Rubio contro Chiara Ferragni. Il popolare chef ha pubblicato su Twitter le foto della nota influencer attaccando la sua partecipazione alla manifestazione antirazzista di Milano del 7 giugno sulla scia del movimento “Black Lives Matter”.

Chef Rubio, allegando alla frase le foto di Chiara Ferragni, scrive: “Il fallimento della piazza è tutto negli scatti da poser di persone che non sanno un cazzo della vita e per du’ like farebbero di tutto! Fuck Racism cosaaaaaaaa! Cosaa! Brand ambulanti seguiti da pecore sempre di più assomiglianti a pappagalli. Le bestemmie, quelle mani troppe”.

Il suo attacco era rivolto contro tutti gli influencer che hanno partecipato alla manifestazione e non soltanto alla Blonde Salad. Rubio ha fatto capire di appoggiare il movimento Black Lives Matters e la matrice antirazzista della ,amofestazopme ma di non apprezzare la partecipazione dei personaggi noti sul web accusandoli di partecipare solo per visibilità mediatica.

Il fallimento della piazza è tutto negli scatti da poser di persone che non sanno un cazzo della vita e per du’ like farebbero di tutto! Fuck Racism cosaaaaaaaa! Cosaa! Brand ambulanti seguiti da pecore sempre di più assomiglianti a pappagalli. Le bestemmie, quelle mani troppe. pic.twitter.com/zE2H1Xvuhh — Chef Rubio (@rubio_chef) June 8, 2020

