Il gesto di Chiara Ferragni per chiedere giustizia sulla morte di George Floyd

Chiara Ferragni firma la petizione per George Floyd

Anche Chiara Ferragni si schiera al fianco dei manifestanti che protestano per la morte di George Floyd dopo il fermo del poliziotto Derek Chauvin a Minneapolis. E firma la petizione lanciata su Change.org per chiedere che sia fatta giustizia sul decesso del 46enne afroamericano. Lanciata subito dopo la morte di Floyd, la campagna chiedeva in un primo momento che tutti e tre i poliziotti coinvolti fossero licenziati dalle forze dell’ordine: cosa che è avvenuta in breve tempo. Chauvin poi è stato anche arrestato con l’accusa di omicidio, ma adesso i firmatari della petizione, che ha raggiunto in poco tempo oltre 11 milioni di firme, chiedono al sindaco della città del Minnesota, Jacob Frey, che siano chiarite le circostanze anche per quanto riguarda gli altri tre poliziotti. E che insomma sia fatta giustizia fino in fondo sull’omicidio dell’uomo. Per cui ora tutta l’America protesta. E Anche Chiara Ferragni ha deciso di unirsi al coro.

Denver, manifestanti stesi a terra mimano la posizione in cui è morto George Floyd: “I can’t breathe” | VIDEO

