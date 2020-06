Il capo della polizia di Houston a Trump: “Taci se non hai niente da dire”

“Se non sai dire nulla di costruttivo, chiudi quella bocca”, questo il messaggio indirizzato dal capo della polizia di Houston Art Acevedo a Donald Trump. Intervistato dalla giornalista Christiane Amanpour sul programma trasmesso dalla Cnn, l’ufficiale texano ha criticato l’ordine che Trump ha diramato ieri in videoconferenza ai governatori degli Stati in cui infiamma la protesta per la morte di George Floyd, e cioè quello di reprimere i manifestanti con ogni mezzo “per non fare la figura degli imbecilli”. Ma Avecedo, che si è anche unito a una marcia pacifica a Houston nei giorni scorsi, ha insistito sulla necessità di mantenere le proteste pacifiche in modo che l’attenzione non si sposti dalla violenza della polizia su persone indifese e discriminate come Floyd ai disordini causati dagli stessi manifestanti in nome della “violenza che risponde alla violenza”.

Il capo della polizia di Houston a Trump

