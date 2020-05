Chef Rubio commenta il ritorno di Silvia Romano: “Restiamo a pecora davanti all’infame Erdogan”. Scoppia la polemica sui social

Domenica 10 maggio 2020, Silvia Romano è finalmente tornata in Italia. Era stata rapita in Kenya un anno e mezzo fa, ma la volontaria ha potuto riabbracciare i suoi cari proprio nella giornata della Festa della Mamma. A commentare il suo ritorno è stato anche Chef Rubio, le cui parole hanno prontamente indignato il web. Rubio non ha perso tempo a cavalcare l’onda e ha commentato l’evento via Twitter. “E pure sta volta se semo serviti dei servizi segreti dell’infame Erdogan (i nostri hanno fatto pippa), continuando a rimanere a pecora per dargli lo sbocco sul Mediterraneo ben servito. Grazie politici, grazie per sfruttare il cuore di chi fa del bene a vostro vantaggio”, questo il parere di Chef Rubio circa la liberazione di Silvia Romano.

C’è chi, nei commenti, lo ha asfaltato soffermandosi su un dettaglio, quello della bandiera riportata nel tweet. Un utente infatti specifica: “La bandiera turca è questa, hai messo quella tunisina. Per farti capire le tue conoscenze in materia”, un altro anche tuona: “Sei talmente capra che manco conosci la bandiera turca (l’hai confusa con quella tunisina)”.

Silvia Romano è tornata in Italia: il commento di Sgarbi

Anche Vittorio Sgarbi ha detto la sua in merito al ritorno della volontaria in Italia dopo un anno e mezzo di prigionia. Secondo il critico d’arte, la ragazza andrebbe arrestata perché nemica dello Stato: “Se mafia e terrorismo sono analoghi, e rappresentano la guerra allo Stato, e se Silvia Romano è radicalmente convertita all’Islam, va arrestata (in Italia è comunque agli arresti domiciliari) per concorso esterno in associazione terroristica. O si pente o è complice dei terroristi”, ha scritto Sgarbi via Facebook.

