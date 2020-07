Addio Antinolfi, Belen Rodriguez ha un nuovo corteggiatore: è Michele Morrone

Un flirt estivo, nulla di più, quello tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano con il quale è stata avvistata di recente la showgirl dopo la rottura con Stefano De Martino. Ma, secondo quanto riportato dal settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, pare che Belen abbia un nuovo pretendente: il suo nome è Michele Morrone e di recente ha fatto scalpore per aver recitato nel film erotico 365 DNI di Netflix.

Soltanto poche settimane fa, Belen era stata immortalata dai paparazzi a Capri in compagnia di Antinolfi, lui l’aveva persino raggiunta a Ibiza per trascorrere del tempo insieme, ma pare che la cosa sia finita ancor prima di nascere. Il nuovo arrivato è quindi Morrone. I due non sono stati ancora avvistati insieme dai paparazzi del settimanale di scoop, ma “Chi” ha specificato che tra la showgirl e l’attore ci sia stato uno scambio via Instagram, persino con messaggi in codice.

Come spiega il settimanale di gossip: “Fra lui e Belen c’è stato uno scambio di messaggi in codice su Instagram e Morrone corrisponde in pieno ai canoni dell’argentina (lui, tra l’altro, ha avuto una storia con la ballerina Elena D’Amario, un tempo vicina a Stefano De Martino). Ma in questo momento Belen ci tiene a ribadire che è prima di tutto una mamma e che Santiago ha la sua priorità”.

Chi è Michele Morrone, il presunto nuovo corteggiatore di Belen Rodriguez

Michele Morrone, classe 1990, è nato in Lombardia ma ha origini pugliesi e, come Belen, è molto legato alla sua famiglia (mamma e le due sorelle, mentre il padre è scomparso prematuramente, lasciandogli una grande fetta di responsabilità sulle spalle).

Appassionato di box, nuoto ed equitazione, Morrone ha anche una forte passione per il mondo della recitazione: ha posato dapprima come modello, poi il debutto in tv è arrivato nella serie tv Come un delfino 2. Ha partecipato anche a Ballando con le stelle nel 2016, ma la fama internazionale è arrivata con il film erotico 365 giorni di Netflix. Sarà davvero lui la nuova fiamma di Belen?

