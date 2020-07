Chiara Ferragni regina del twerking? Il trucco di Fedez

Fedez ha condiviso sulla sua pagina Instagram il video della moglie Chiara Ferragni che si lancia in un incredibile show di twerking, il movimento di bacino reso celebre da Elettra Lamborghini. Ma a dispetto di quanto appare nei primi minuti del video, quello di Chiara Ferragni e Fedez non è altro che un trucco: l’ennesima trovata comica della coppia per divertire i fan. Basta guardare il filmato fino alla fine per capire che è il rapper a scuotere la gamba di Ferragni dalla caviglia, simulando così la velocissima mossa del twerking. “Corso di twerking per principianti”, scrive su Instagram Fedez, che pochi giorni fa, dopo aver raggiunto Chiara Ferragni in Salento, si era esibito in un altro siparietto ironico, indossando i vestiti della moglie e fingendo di sfilare come lei. Anche questa volta, in moltissimi hanno apprezzato il duetto, persino Belen, che ha commentato: “No vabeh, io volo”.

