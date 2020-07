Fedez si traveste da Chiara Ferragni: la sfilata diventa virale sul web

Da alcuni giorni Fedez e Chiara Ferragni si trovano in Puglia per partecipare alla sfilata di Dior a Lecce. Un evento mondano al quale i Ferragnez non potevano mancare. Come di consueto, i due hanno condiviso diversi momenti di questa loro esperienza con i tanti fan che li seguono sui social. Durante i preparativi per l’evento, Fedez ha deciso di indossare gli abiti della moglie, inscenando così un’improbabile e divertentissima sfilata. Il video, inevitabilmente, è diventato virale sul web.

Nel filmato il rapper indossa tre diversi outfit presi direttamente dall’armadio di Chiara Ferragni. Il risultato è a dir poco esilarante, come dimostrano i tanti commenti divertiti dei fan sui social. “Ecco perché siete la mia coppia preferita, con voi non ci si annoia mai. Ecco perché siete la mia coppia preferita, con voi non ci si annoia mai”, scrive qualcuno. Come forse ricorderete, non è la prima volta che i Ferragnez giocano con i propri look. Qualche mese fa, infatti, i due si erano scambiati i vestiti, facendo anche in quel caso il boom di visualizzazioni.

