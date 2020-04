Fedez si traveste da Chiara Ferragni, ma la gonna non si chiude: il video virale

Chiara Ferragni e Fedez si scambiano i vestiti: il video

Ha spopolato il video pubblicato su Instagram da Fedez e Chiara Ferragni in cui i due si scambiano i vestiti. Un siparietto fashion molto apprezzato dagli utenti dei social, tanto che in poche ore il filmato ha registrato oltre quattro milioni e mezzo di visualizzazioni e oltre tre milioni di mi piace.

Probabilmente annoiati dalla quarantena, i Ferragnez hanno divertito i propri fan con questo video, la cosiddetta Ferragnez Switch It App Challenge. Sulle note del brano Nonstop di Drake, i due si sono scambiati i vestiti provocando un divertentissimo effetto comico. Chiara Ferragni e Fedez d’altronde sono soliti condividere con i propri fan momenti della loro vita quotidiana, in particolare in questi giorni difficili legati all’emergenza Coronavirus. Il video è stato condiviso su Instagram da Fedez con la divertente didascalia “La vostra imprenditrice digitale”.

Nel filmato la Ferragni indossa inizialmente una minigonna di latex nero e corpetto di Chanel mentre Fedez ha una t-shirt di cotone azzurra e un bermuda blu di maglina di cotone con disegni colorati. All’improvviso il colpo di scena che sorprende i fan. I due infatti si scambiano i vestiti, per cui Fedez ora indossa la minigonna e giacchino bianco e rosa della moglie mentre la Ferragni veste la mezza tuta e la t-shirt del marito. Quasi grottesco l’effetto soprattutto per il cantante, visto che la gonna, evidentemente troppo stretta, non si chiude. Tante anche le star italiane e internazionali che hanno visto e commentato divertite il video.

