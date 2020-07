Belen e Stefano De Martino, gelido incontro in aeroporto: il video

Il gossip dell’estate è sicuramente rappresentato dalla clamorosa rottura tra Belen e Stefano De Martino. In queste settimane si sono susseguite numerose voci sulle reali cause della separazione, con l’indiscrezione che vedrebbe il bel ballerino impegnato in un flirt con Alessia Marcuzzi. Un nuovo capitolo in questa tormentata love story è ora rappresentato dall’incontro tra De Martino e la showgirl argentina in aeroporto a Milano. Un incontro tutt’altro che cordiale, e che dimostra come i rapporti tra i due siano davvero freddi.

Nel video si vede il ballerino aspettare Santiago, il figlio della coppia. Il piccolo arriva e abbraccia suo padre entusiasta. Nel frattempo spunta Belen e Stefano fa per tenderle la mano, ma a quel punto lei si sfila. Decisamente un brutto esempio per Santiago, che assiste attonito a questo siparietto tra i suoi genitori. Il tutto è stato ripreso dai paparazzi di “Very Inutil People”. Il video in poco tempo è diventato virale.

“Nelle immagini vediamo Belen arrivare in aeroporto, a Milano. Il figlio Santiago poi corre dal papà Stefano, che era lì ad aspettarlo. Insieme a Belen Rodriguez si vede anche Mattia Ferrari, l’amico che le è stato vicino durante la crisi, ed anche lui si ferma a parlare con De Martino. Tra Belen e Stefano però nessun contatto o saluto”, scrive il portale.

Insomma rapporti glaciali tra i due, nonostante De Martino abbia smentito la relazione con la Marcuzzi. L’argentina dal canto suo ha lanciato sui social diversi messaggi sibillini, parlando di karma e tradimenti, ma nel frattempo sembra essersi rifatta una nuova vita sentimentale con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Le frecciatine tra Belen e Stefano, quindi, non si placano, sperando che alla fine a rimetterci non sia l’incolpevole Santiago.

