Belen prende in giro Stefano De Martino: il video sfottò all’ex marito

Dopo la foto del bacio con la nuova fiamma Gianmaria Antinolfi, Belen pubblica un video su Instagram in cui prende in giro il suo ex marito Stefano De Martino che si dice l’abbia tradita con Alessia Marcuzzi. Nel filmato la showgirl argentina fa il verso all’ex ballerino di Amici imitando la frase pronunciata nel video messaggio in risposta all’indiscrezione bomba di Dagospia secondo cui ha avuto un relazione clandestina con la Marcuzzi. “Quando mi innamorerò vi farò sapere”, dice Belen imitando Stefano De Martino che nel suo video replica disse: “Appena mi fidanzerò e troverò finalmente l’amore ve lo farò sapere, ve lo giuro”.

Relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino? Il ballerino dice la sua in un video

Leggi anche: 1. “Belen ha scoperto la relazione clandestina tra De Martino e Alessia Marcuzzi” / 2. De Martino ha tradito Belen con Alessia Marcuzzi? Ecco cosa sappiamo / 3. Belen tradita da De Martino? Alessia Marcuzzi rompe il silenzio, ma la showgirl ha le prove / 4. Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: la foto del primo bacio

Potrebbero interessarti Jennifer Aniston parla del matrimonio con Brad Pitt: “Quello che avete visto era tutto finto” Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: la foto del primo bacio Andrea Damante “ha violato le norme anti Coronavirus in discoteca”. Locale chiuso