Belen tradita da De Martino? Alessia Marcuzzi rompe il silenzio, ma la showgirl ha le prove

Belen è stata tradita da Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi? Risponde la diretta interessata

Non è tardata ad arrivare la risposta di Alessia Marcuzzi alle accuse che la vedrebbero impegnata in una relazione clandestina con Stefano De Martino. La conduttrice de Le Iene, dopo che Dagospia ha lanciato l’indiscrezione, ha ben pensato di dare una risposta enigmatica via social. La Marcuzzi ha di fatto pubblicato la foto del libro di Woody Allen, intitolato “A proposito di niente”. A valorizzare il suo gesto, anche il commento nella didascalia, una semplice emoticon di un pesce. Subito è partita l’analisi del post, ma il succo più ovvio è questo: “Non c’è niente da dire, il flirt non c’è, è un abbaglio”.

Tantissimi i commenti dei fan: c’è chi ha cercato di farle coraggio – “Non ascoltare queste cattiverie, sappiamo che sei una donna meravigliosa” – e chi ha sottolineato che la vita privata resta privata – “Non devi dare spiegazioni a nessuno” -. In più, la Marcuzzi ha ottenuto l’appoggio di tanti amici del mondo dello spettacolo con dei like solidali. Ma è andata davvero così? La questione è chiusa qui?

Pare di no, anche perché Dagospia ha confermato la relazione tra la Marcuzzi e De Martino. Belen infatti avrebbe scoperto di avere un “cespuglio di corna in testa, grazie alla relazione tra De Martino e la Marcuzzi, dall’iPad di lui che lei aveva collegato col suo iPhone”, come spiega Dagospia. Appena uscita la notizia, Stefano aveva prontamente smentito le accuse in una serie di Instagram Stories. Si attendono aggiornamenti.

