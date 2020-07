De Martino ha tradito Belen con Alessia Marcuzzi? Ecco cosa sappiamo

Da ieri sera impazza il gossip sul presunto tradimento che vede coinvolti Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Ma cosa c’è di vero in questa storia? Stefano ha davvero tradito Belen con la Marcuzzi? E davvero Belen ha già trovato un altro uomo, un tale imprenditore napoletano? Facciamo insieme un resoconto di quanto accaduto.

Sono ormai settimane che Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno intrapreso strade separate: la loro storia d’amore è ormai giunta al termine, anche se nessuno dei due ha mai dichiarato apertamente questa notizia, così come non è mai stata data una spiegazione ufficiale sul perché la loro storia sia naufragata. Ma ieri sera è esplosa la bomba: Dagospia ha infatti segnalato che la storia tra De Martino e Belen è crollata a causa di un tradimento; il giornale di Roberto D’Agostino ha infatti alluso che De Martino abbia avuto una relazione clandestina con Alessia Marcuzzi, a sua volta presumibilmente in crisi con il marito (una crisi poi smentita sottilmente proprio dalla Marcuzzi e dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, che li ha immortalati insieme al mare più felici che mai).

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi hanno avuto una storia? La replica del ballerino

Stefano ha tentato di smentire il prima possibile, pubblicando su Instagram una serie di storie nelle quali ha esortato i follower a non credere alle fake news. “Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”, queste le parole del ballerino raccolte in un video, che hanno poi di conseguenza confermato quantomeno la rottura con Belen.

Belen Rodriguez ha una nuova fiamma? Chi è Gianmaria Antinolfi

Sul sito di Dagospia si leggeva: “C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino – Belen e la crisi Marcuzzi – Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi”. Ma non è finita qui. Nonostante l’attenzione maggiore sia finita irrimediabilmente sulla presunta relazione tra la Marcuzzi e De Martino, pare che anche Belen (la stessa che, secondo Dagospia, ha scoperto la relazione e l’ha poi fatta trapelare) abbia un altro uomo nella sua vita. Pare infatti che la bella argentina abbia una nuova fiamma: si tratta dell’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi. Belen, del resto, in questi giorni sta trascorrendo il suo tempo proprio a Napoli. In un primo momento, i fan avevano sperato che la showgirl avesse intenzione di ricongiungersi con Stefano, ma a quanto pare non è così. Sempre secondo Dagospia, Belen avrebbe iniziato da poco a frequentarsi con Antinolfi, motivo per cui si trova a Napoli. Cosa sappiamo sul suo conto? Molto poco a dire il vero: è un imprenditore che lavora nel mondo della moda e del lusso. Pare che la scintilla tra i due sia scoppiata alla festa di compleanno di Antinolfi, organizzata a Capri.

In sintesi, cosa c’è di vero su quanto trapelato finora? Non lo sappiamo: stando a quanto dichiarato da De Martino, il flirt con la Marcuzzi non è mai esistito. Ma è una pura coincidenza che, qualche settimana fa, anche la Marcuzzi fosse in crisi con Paolo Calabresi? Che sia dipeso dalla storia clandestina con il ballerino di Amici? Certo è che Stefano e Alessia Marcuzzi si conoscono ormai bene, hanno diretto insieme un’edizione de L’isola dei Famosi (lei come conduttrice, lui come inviato in Honduras). E per quanto riguarda Belen? Ha già voltato pagina? Antinolfi è davvero la sua nuova fiamma?

