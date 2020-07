La frecciata di Belen a De Martino: “Chi ti ha tradito verrà tradito”

Il gossip più ricco dell’estate è quello che coinvolge Belen Rodriguez e Stefano De Martino, non più marito e moglie. La coppia ha deciso di prendersi una pausa e il motivo sembrerebbe imputabile a una possibile relazione extraconiugale, intrattenuta dall’ex ballerino di Amici con la conduttrice Alessia Marcuzzi. A rimarcare il presunto tradimento è proprio Belen. La showgirl argentina, in una storia su Instagram, ha parlato liberamente e, seppur non menzionando neanche una volta l’ex marito, il collegamento è lampante. “Karma. Chi ha tradito, verrà tradito”, spiega Belen. “A chi ti ha mentito, mentiranno, chi ti ha illuso, verrà illuso, chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché così sono le regole del gioco”.

A leggere le parole di Belen, pare che un tradimento in fin dei conti ci sia stato. De Martino ha negato immediatamente, quando è trapelata la notizia. Tuttora sviano e preferiscono non commentare quello che succede nella loro vita privata, eppure Belen si è concessa un piccolo sfogo che sa di vendetta, come puntualizza Dagospia: “Belen medita vendetta. Dite a De Martino di toccarsi prima di leggere la story della showgirl”.

